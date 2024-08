"Fue terrible": Mauricio Medina revela detalles sobre cómo fue la amputación de parte de su pierna

10 ag. 2024 - 15:18 hrs.

A finales de 2023 y producto de complicaciones con su diabetes, el comediante Mauricio Medina, más conocido como "El Indio" de Dinamita Show, fue sometido a un coma inducido por 15 días en el cual le amputaron parte de su pierna derecha.

Mauricio Medina entrega detalles de su amputación

Según reveló el humorista, la amputación de una parte de su pierna se dio luego de un viaje a Lima, Perú, en donde realizó una presentación. Allí, tenía conocimiento de su herida, pero no tomó el peso de lo grave que se tornaría la situación.

Mauricio Medina (Instagram)

"Se me infectó (la herida), pero yo no pensé que iba a ser tan grave. Dije, 'llego a Chile, me sigo atendiendo y esto se pasa'", recordó en un programa de Chilevisión.

Medina explicó que en esa oportunidad no pudo subirse al avión para volver al país, por lo que decidió retornar en un bus que demoró 22 horas en llevarlo hasta Arica. Al llegar a la ciudad limítrofe ingresó al hospital y le informaron que debía ser amputado.

Mauricio Medina (Instagram)

"(El médico) me dijo 'si no te amputo, te vas a morir, así que tienes que firmar'. Firmé, y no me di cuenta de lo que había firmado. Sí, firmé que me amputaran, pero no pensé nunca que era el pie. De verdad, me habían cortado menos, pero la infección no se detuvo y de ahí me cortaron otro pedazo", detalló.

Mauricio Medina (Instagram)

"Fue terrible"

Tras despertar del coma, "El Indio" no se dio cuenta en un principio de la operación a la que había sido sometido: "Me quería rascar el pie, pero como que no lo sentía (...) Me fue a ver mi señora, y le digo 'ayúdame, quiero bajarme a orinar'. Me dice 'Mauricio, no te puedes bajar (...) mírate bien'".

"Fue terrible, duro, fue chocante. Le preguntaba a mi señora '¿qué me hicieron? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me hicieron?'. Además, todavía estaba medio sedado, me porté horrible en el hospital", contó sobre el momento en que se enteró de la amputación.

"Yo desperté y sentía todo incómodo, había estado 15 días durmiendo y yo no sabía. Tenía una sonda para alimentarme, por la nariz (...) me molestaba tanto, que la pesqué y me la saqué. Por huevón me la pusieron de nuevo. Fue horrible", contó sobre el mal comportamiento que tuvo en el hospital.

Tras pasar otros 10 días más internado en el Hospital Barros Luco, Medina finalmente pudo iniciar su recuperación: "Me fui a la casa y ahí empezó lo más lento que es la sanación del muñón, pero gracias a Dios la cicatrización ha sido muy buena, y he podido ponerme la prótesis y eso es lo mejor. Han pasado ocho meses, estoy un poco adelantado".

