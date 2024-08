"Hoy día no me conoce": Rafael Araneda se sincera sobre el delicado estado de salud de su madre

09 ag. 2024 - 18:09 hrs.

Desde hace algunos años, Laura Maturana, la madre de Rafael Araneda, ha estado atravesando un delicado estado de salud, recibiendo cuidados por parte de los hermanos del animador que residen en Chile.

Recordemos que a mediados de 2020, Araneda decidió mudarse junto a su esposa, Marcela Vacarezza, y sus cuatro hijos a Miami, Estados Unidos. Allá continua su carrera como comunicador en el canal Univisión.

Rafael Araneda y su madre, Laura/Instagram

"Hoy día no me conoce"

Recientemente, el exanimador del Festival de Viña fue invitado al programa "Podemos Hablar", donde abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional. Además, se refirió a compleja situación que afecta a su progenitora.

En este contexto, reveló que producto del Alzheimer que la mujer de 96 años padece, se encuentra "súper ida". Además, Laura sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que tuvo que comenzar a alimentarse con ayuda de una sonda.

Rafael Araneda y su madre, Laura/Instagram

Consultado sobre si pudo conversar con ella antes de que su condición empeorara y perdiera la memoria, Rafael detalló que su conducta es errática: "Yo me despedí muchas veces, hoy día no me conoce".

También develó que en ocasiones su madre lo escucha en Radio Pudahuel y, cuando le preguntan quién es, lo reconoce cariñosamente como "mi niño", sin embargo, al día siguiente su memoria ya no responde de la misma manera.

Rafael Araneda se refirió a la mudanza de su hija Florencia

Otro tema que el animador abordó fue la mudanza de su hija Florencia, de 20 años, quien dejó el nido familiar para instalarse sola en un departamento ubicado en Santiago. "Es una decisión de ella. Se me parte el corazón, se me parte el alma. Ya la estoy echando de menos", afirmó.

En este sentido, reconoció que como padre "uno siempre quisiera tener a los hijos cerca, pegados a las rodillas, a los brazos. Voy a echar mucho de menos su alegría. Ella es muy llenadora de espacios, su luz, su carisma".

