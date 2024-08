Humorista Bastián Paz revela que encaró a Edo Caroe por chiste que hizo sobre él: "Se le subieron los humos"

09 ag. 2024 - 13:05 hrs.

El comediante Bastián Paz, quien se hizo conocido tras haber participado en el programa "Coliseo Romano", de Mega, reveló haber tenido un desencuentro con uno de sus colegas, el humorista Edo Caroe, hace varios años.

Así lo contó el propio Bastián en un programa de Vía X, quien de esta forma reapareció en televisión luego de estar varios años alejado de la pantalla chica, donde por años estuvo invitado, llegando incluso a ser parte del Festival de Viña del Mar.

¿Qué dijo Bastián Paz?

En el espacio de entrevistas, Bastián rememoró que a Edo Caroe lo conoció durante el paso que ambos tuvieron en Coliseo Romano, donde se toparon, pero nunca forjaron un lazo de amistad o cercanía.

Terminado el programa, a Edo Caroe lo contrataron en Canal 13, donde realizaba un espacio de rutinas humorísticas en "Alfombra Roja Prime", en el cual repasaba la contingencia nacional con sus divertidas ocurrencias.

En una de las rutinas contó con un chiste que no cayó para nada bien en Bastián. Resulta que Edo lo mencionó cuando comparaba la forma de hablar de un senador, asegurando que se parecía a la de Paz, quien tiene problemas de dicción debido a una enfermedad.

“Una vez, él estaba en Alfombra Roja trabajando y tiró un comentario diciendo que un senador hablaba igual que mi y eso no me gustó a mí", señaló Bastián, quien dijo previo a esta declaración que a Edo "se le subieron los humos".

Bastián Paz, lejos de quedarse callado, encaró a Edo Caroe cuando se lo topó en el canal. Este último reconoció su error. "Me ofreció disculpas, y yo le dije 'no, para la otra, esto no se hace'", finalizó.

