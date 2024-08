Claudia Conserva y su molestia tras una semana sin electricidad: "La incomodidad de estar sin luz es enorme"

09 ag. 2024 - 10:05 hrs.

Durante la noche del jueves 1 de agosto, un sistema frontal trajo fuertes lluvias y ráfagas de viento, provocando que miles de hogares quedaran sin luz por varios días. Uno de los afectados es el matrimonio de comunicadores conformado por Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia.

En diálogo con LUN, Conserva, quien vive junto a Valdivia en la comuna de Colina, comentó que al principio pensó que sería un corte puntual: "No me sorprendió que se cortara la luz. El viento fuerte y no esperaba otra cosa. Uno tiende a normalizar que se corte en este tipo de situaciones".

Claudia Conserva y Juan Carlos "Pollo" Valdivia/Instagram

"La incomodidad de estar sin luz es enorme"

Con el paso de las horas, la animadora comenzó a sospechar que la situación se podría extender, sin embargo, jamás pensó que pasaría una semana sin obtener una solución: "No teníamos luz ni señal para informarnos sobre lo que había pasado. Quedamos incomunicados, pero siempre pensando en que cualquier momento volvería".

La también actriz señaló que se puso en contacto con Enel, la empresa encargada de proveer la luz a la capital y que ha sido duramente cuestionada. "Es imposible hablar con un humano que responda y nos entregue información. Hoy mismo tratamos de comunicarnos y la persona al otro lado dijo que no escuchaba", relató.

Claudia Conserva/Instagram

Consultada sobre cómo lo ha hecho con la calefacción, Claudia explicó que "en mi casa todo funciona con electricidad excepto la cocina, ahí he podido calentar agua y comida". Además, mencionó que tuvo que comprar una estufa a parafina para capear el frío.

"He hablado con personas que, recién pagadas, compraron alimentos para el mes y el refrigerador no funciona, perdieron esa plata y la comida. Hay tantas situaciones mucho más graves que la de uno y da impotencia", manifestó.

Claudia Conserva/Instagram

En este sentido, afirmó que si bien el ser humano se adapta, "la incomodidad de estar sin luz es enorme y no hablo solo por mí. Hay un tema sanitario de por medio también: la comida no se puede guardar. Nos deja vulnerables en términos de seguridad".

"La salud mental se ve afectada, porque está el estrés que produce tener a tu familia en buenas condiciones. Muchos sin poder trabajar, pymes y locales cerrados, es un drama. La cantidad de gente que depende de la luz para vivir, por enfermedades. Así suma y sigue", lamentó.

