Yuyuniz Navas se sincera ante la posibilidad de un reencuentro entre su hija Antonia y su padre, Álvaro Casanova

08 ag. 2024 - 17:29 hrs.

La participación de Yuyuniz Navas en el reality "Gran Hermano" duró casi un mes. A principios de julio, ingresó al programa junto a su hija Antonia, pero tras una votación popular, la actriz fue eliminada del espacio de telerrealidad.

Mientras tanto, Antonia, la hija que Yuyuniz tuvo hace 23 años con el modelo Álvaro Casanova, quien es recordado por su participación en programas de televisión durante la época dorada de la farándula, continuará compitiendo en la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Yuyunis Navas y Antonia Casanova/Instagram

Yuyunis Navas sobre posible reencuentro entre su hija y Álvaro Casanova

Al otro lado de la cordillera, su madre se refirió a la distante relación que mantiene con Álvaro, y es que según contó la joven a Página 7 antes de ingresar al encierro, ha visto a su padre solo tres veces a lo largo de su vida.

Además, durante una actividad en la casa, la nieta de Eli de Caso reveló que su padre no cumple con el pago de la pensión alimenticia. También mencionó que recientemente se lo encontró en una fiesta él hizo en su casa, en la que cobraba entrada a los asistentes.

Álvaro Casanova

Cabe destacar, que en el capítulo de Zona de Estrellas del lunes 5 de agosto, Adriana Barrientos se contactó con el modelo, quien le manifestó su férreo deseo de querer retomar el vínculo que perdió con su hija.

"Él quiere juntarse con su hija, pero resulta que le cortan el teléfono. Me contó que con Antonia tiene unas cláusulas tremendas, donde él no se puede acercar, no puede hablar, no puede hacer nada", expuso Barrientos.

En conversación TiempoX, la actriz de 52 años fue consultada sobre la posibilidad de un reencuentro entre su primogénita y Casanova. "Me parecería maravilloso que quisiera acercarse a su hija", señaló de entrada.

Yuyunis Navas y Antonia Casanova/Instagram

Asimismo, la instructora de yoga manifestó que "no sé si es recíproco, pero Antonia es una niña inteligente y siempre estará con los brazos abiertos para conocer quién es su papá".

Todo sobre Famosos chilenos