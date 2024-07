"No me avergüenzo": Renato Conserva se sincera sobre ser actor e hijo de figuras de TV

26 jul. 2024 - 16:39 hrs.

Durante esta semana, Renato, el hijo mayor de Claudia Conserva y Juan Carlos "Pollo" Valdivia, anunció un importante logro en su carrera como actor. El joven de 22 años firmó un contrato con un reconocido agente de talentos.

El primogénito del matrimonio de presentadores chilenos será representado por el productor canadiense Pierre Patrick. "Todo ha sido una aventura y un sueño, Grandes cosas por venir", escribió Renato vía Instagram.

Pierre Patrick y Renato Conserva/Instagram

En diálogo con Página 7, el chileno detalló cómo esta oportunidad se dio gracias a su perseverancia, ya que usualmente enviaba correos a managers y agentes. Para su sorpresa, uno de ellos terminó respondiéndole.

"Me contestó y me dijo: 'Sí, estoy dispuesto a tener una reunión contigo, ¿puedes venir a la oficina el lunes?'. Yo estaba en Santiago", relató Renato, refiriéndose a Patrick, quien tiene su oficina en Beverly Hills, Estados Unidos.

Renato Conserva/Instagram

Si bien el actor propuso una reunión virtual, Patrick insistió en que el encuentro fuera presencial, lo que llevó a Renato a tomar el riesgo de viajar a tierras norteamericanas, sin saber obtendría una respuesta positiva. Afortunadamente, Patrick se interesó en trabajar con él e incluso terminó invitándolo a los Premios Emmy.

Renato se sincera sobre ser "hijo de"

En esta entrevista, Renato Conserva profundizó sobre su experiencia como hijo de dos figuras del espectáculo nacional. En su caso, el joven ha preferido tener un bajo perfil y es bastante reacio a compartir su vida en las redes sociales.

Renato Conserva y Juan Carlos "Pollo" Valdivia/Instagram

"No me avergüenzo de ser 'hijo de', al contrario, estoy más que orgulloso de mis papás. Pero no me gusta tener solo ese reconocimiento. Por ejemplo, tener miles de likes solamente por ser el 'hijo de'", afirmó.

En este sentido, destacó que "a mí no me suena muy meritorio. Son filosofías de vida y creencias personales. He tenido amigos que me han dicho 'podrías convertirte en influencer, generar plata', pero va en contra de lo que yo creo".

Asimismo, señaló que no juzga a quienes toman ese camino y que en su caso no ha obtenido ventaja de su origen. "Ser actor es difícil, las oportunidades son muy limitadas. Soy hijo de dos personas conocidas y muchos podrían decir 'debe tener todos los pitutos del mundo', 'pueden meterlo en esta teleserie sin hacer casting'... y no es así", aclaró.

"En mi caso, yo voy al lugar, hago el casting junto a todos los demás actores, y es la producción la toma que la decisión... la que todavía no ha sido favorable a mí, pero siempre está la esperanza que se dé", trasparentó.

Todo sobre Famosos chilenos