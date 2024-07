"Que le cuesta no figurar": El mensaje de Jorge Aldoney sobre Camila Andrade que enfureció a Francisco Kaminski

26 jul. 2024 - 15:48 hrs.

Francisco Kaminski a dado que hablar durante los últimos días. Esta vez, el locutor radial protagonizó una fuerte discusión con el Mister Mundo Chile, Jorge Aldoney, luego de que este último lo criticara en redes sociales.

Resulta que Aldoney es uno de los comentaristas habituales de un reality en el que el modelo participó en 2023 y que hoy tiene a Camila Andrade, la actual pareja de Kaminski, entre sus participantes.

"Que le cuesta no figurar"

Durante esta semana, se emitió en televisión el momento en que, en el marco de una la dinámica del teléfono rojo, Andrade recibe un llamado del conductor de TV, quien a la distancia le dedicó unas románticas palabras.

"Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto y me acuesto pensando en ti, no sales de mi alma en ningún instante. Te felicito porque estás siendo tú. Estás siendo esa mujer que me enamoró", manifestó Kaminski.

Este gesto no fue bien recibido por los seguidores del programa, ya que recordó el polémico triángulo amoroso en que Kaminski fue acusado por su expareja, Carla Jara, de haberle sido infiel con Camila Andrade.

En este contexto, Jorge arremetió contra el comunicador mediante X (anteriormente conocida como Twitter): "Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado?".

"Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que" le cuesta no figurar. No llames hue…", continuó en su mensaje. Ante esto, Francisco respondió con todo: "Si quisiera figurar estaría dentro del reality ahue....".

En diálogo con Zona de Estrellas, el ingeniero comercial reafirmó sus dichos y nuevamente lanzó dardos contra Kaminski. "Me parece totalmente contraproducente e hipócrita de su parte, porque si él dice amar, uno quiere lo bueno para la gente que ama", declaró.

"Me imagino que él está preocupado de que Camila dure lo más posible dentro del reality y que se pueda cambiar la imagen que se tiene de ella públicamente, cosa que estaba sucediendo hasta que el hombre se entrometió", sostuvo.

