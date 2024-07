"No me veo sentada en una oficina": Florencia Araneda explica por qué no quiere ejercer lo que estudia en la universidad

26 jul. 2024 - 11:09 hrs.

Florencia Araneda Vacarezza, hija de las figuras de televisión Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, reveló en conversación con Meganoticias.cl que se encuentra estudiando Business y Marketing Management. Una carrera universitaria que en Chile se puede homologar, para entenderla, como ingeniería comercial con mención en marketing.

En el avance del capítulo del podcast familiar en el que ella participa, "Tenemos que hablar", que se estrena este domingo 28 de julio, reveló que una vez titulada, no se ve ejerciendo esta profesión, por diferentes motivos que contó en exclusiva a nuestro medio.

¿Por qué Florencia Araneda no quiere trabajar en lo que estudia?

Cabe precisar que la parte de Business de su carrera le permite trabajar gestionando empresas, liderando equipos y supervisando negocios. Es en esta área en la que no le gustaría ejercer, puesto que señaló de entrada que, "no me veo sentada en una oficina viendo números de computador".

Y lo anterior no es porque le cueste aquella tarea, de hecho, reconoció que esto lo comprende sin mayores complicaciones, sin embargo, no es algo que la satisfaga. "Que se me haga fácil toda esa área no significa que yo creo que me vaya a ser feliz el día de mañana", sentenció.

Eso sí, reconoció que lo que le apasiona de su carrera es el área de marketing, en la que se encuentra especializándose en estos momentos. "Es algo que creo que a eso sí me podría dedicar (...) no me veo trabajando en otra área que no sea marketing", aseveró.

El emprendimiento que quiere hacer Florencia Araneda

En la misma conversación, la joven reveló el gran sueño profesional que tiene a futuro, el cual guarda relación con el mundo de la belleza y el bienestar, puesto que anhela con tener su propio centro de estética en el que ofrezca diferentes tipos de servicios.

"Me gustaría, pensando en un mundo que sea 100% ideal y que me resultara y todo, me encantaría el día de mañana abrir mi propio centro de spa, cosmetología y tratamientos estéticos. Ese mundo me encanta, me intriga mucho", aseveró.

Asimismo, también explicó que si no se instala con un centro de spa, "me gustaría mucho poder emprender con una tienda de ropa o algo así". De todas formas, a sus 20 años, ve las cosas con calma y es consciente que todo puede cambiar con el paso del tiempo.

"Es mi idea por ahora, creo que todavía soy superchica, estoy viviendo, dándome cuenta de lo que me gusta, de lo que no, y lo que me quiero dedicar el día de mañana es algo que sigo descubriendo y que probablemente no voy a saber hasta un par de años más", concluyó.

