"Pensé que venía armada": El nuevo contratiempo que sufrió Coté Lopéz tras comprar un regalo para su abuela enferma

26 jul. 2024 - 12:12 hrs.

En octubre del año pasado, la modelo e influencer nacional, María José "Coté" López contó a sus miles de seguidores una triste noticia: su "nona" o abuela, se encontraba atravesando un complejo momento de salud.

En concreto, la mujer fue diagnosticada con cáncer, lo que significó un duro golpe emocional para la empresaria. "Me tenía muy, muy, muy mal… por eso desaparecía y muchos notaron mi tristeza", explicó en esa ocasión.

Coté López/Instagram.

"Pensé que venía armada"

Desde entonces, la celebridad chilena ha estado actualizando el estado de su familiar. "Con mi pilar, mi maestra, mi mundo, la mujer más linda del mundo para mí", escribió en un post reciente, en que su abuela aparece en silla de ruedas.

A través de sus stories, "Coté" comentó que durante este viernes compró un especial regalo a su "nona", sin embargo, al momento de ir a retirarlo al local comercial, sufrió un contratiempo con su paquete.

Coté Lopéz y su abuela/Instagram

"Compré una silla (de ruedas) y pedí el retiro para tenerla más rápido, una silla para mi nonita, para ver si la logramos sacar a ver la luz y pensé que venía armada", explicó en el registro, en el que mostró la gran caja en que venía el producto.

Coté López/Instagram.

A continuación, explicó que se estacionó lejos de la tienda, por lo que tuvo que ingeniárselas para transportar la caja, ya que era pesada y no tuvo más remedio que arrastrarla hasta su auto. De todas formas, decidió tomarse la situación con humor: "Coté cosas".

La desagradable sorpresa que se llevó Coté López

Durante esta misma semana, el día lunes, la empresaria reveló que se llevó una desagradable sorpresa luego de dirigirse a una sucursal bancaria para realizar unos trámites abordo de su vehículo.

Resulta que al regresar a su vehículo, notó que una de sus puertas había sido rayada por un desconocido, sin que quedara claro si fue a propósito o por accidente. "Miren, en cinco minutos que me bajé al banco y no sale… me lo rayaron. Eso es maldad pura, yo que les hice", lamentó en la secuencia, en la que dejó ver las marcas.

