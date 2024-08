"Se me parte el corazón": Rafael Araneda triste luego que su hija Florencia se mudara a Chile

09 ag. 2024 - 15:07 hrs.

Hace algunas semanas, Florencia Araneda, la segunda hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, tomó la decisión de dejar el nido familiar en Estados Unidos y regresar a Chile, mudándose a un departamento completamente decorado a distancia para ella.

En una conversación con el medio Página 7, el periodista expresó sus sentimientos ante la decisión de su hija, quien alcanzó a vivir cuatro años junto a él en Miami, donde se mudaron precisamente por compromisos laborales del animador.

Florencia y Rafael Araneda

¿Qué dijo Rafael Araneda?

Al medio antes citado, Rafael, quien se encuentra por estos días en Chile, dijo que "es una decisión de ella. Se me parte el corazón, se me parte el alma. Ya la estoy echando de menos. Ya estoy pensando en el domingo (11 de agosto), en la despedida".

Siguiendo esta idea, reconoció que como padre "uno siempre quisiera tener a los hijos cerca, pegados a las rodillas, a los brazos. Voy a echar mucho de menos su alegría. Ella es muy llenadora de espacios, su luz, su carisma".

Pese a lo anterior, indicó que es un respetuoso de la determinación que tomó su hija, quien se proyecta profesionalmente en Chile. "Ella está creciendo y quiere tener más independencia y hay que valorarlo, respetarlo y apoyarlo también", sentenció.

Familia Araneda-Vacarezza

¿Por qué se vino a Chile?

Hace algunos días, en conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), Florencia Araneda reveló las razones que la motivaron a abandonar Estados Unidos y regresar a Chile.

"Siempre quise volver, nunca me sentí tan hallada en Estados Unidos. Me hice un buen grupo de amigos, fui al colegio y ahora estoy en la universidad en Estados Unidos, pero siempre sentí que mi lugar era Chile", explicó Florencia.

"Cuando venía a Santiago a ver a mi familia, que está acá, y a mis amigas, me encantaba estar acá. Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chile tenía mi vida armada", declaró al mismo medio.

Florencia, además, expuso que "en la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar. Así que igual me vengo tranquila porque gracias a mis papás pude vivir la experiencia".

En cuanto a sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Florencia manifestó que no se lo tomaron a mal ni le pusieron oposición.

Florencia Araneda

"A ellos no les sorprendió mucho. Comencé a hablarlo con mi mamá, que me entendió súper bien y me ayudó a planteárselo al papá. Él también me entendió súper y ambos me apoyaron en todo. Creo que todos sabían que yo me devolvería", afirmó.

