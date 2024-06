Mauricio Medina mostró el avance de su rehabilitación tras amputación de parte de su pierna: "Muchas gracias a todos"

29 jun. 2024 - 19:16 hrs.

El comediante nacional, Mauricio Medina, más conocido como "El Indio", de Dinamita Show, mostró a través de sus redes sociales el avance de la rehabilitación que lleva a cabo luego de que parte de su pierna derecha fuera amputada como consecuencia de la diabetes que padece.

Cabe recordar que el humorista estuvo bajo un coma inducido a finales de 2023 y fue en esa oportunidad cuando su pierna fue amputada, debido a complicaciones con la enfermedad.

"Muchas gracias a todos"

A medio año de esa intervención, "El Indio" publicó un registro en su cuenta de TikTok en donde muestra el proceso de preparación y colocación de una pierna ortopédica para poder volver a caminar.

"Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino", escribió el cómico junto al registro de su rehabilitación.

El mensaje de "El Indio" mostrando su rehabilitación (TikTok)

En las imágenes se puede ver a profesionales trabajando en la adaptación de la prótesis de Medina y como después le entregan un andador al humorista para que pueda empezar a caminar con su nueva pierna ortopédica.

El largo proceso de rehabilitación

En abril pasado, Medina había conversado con el programa "Todo va a estar bien", en donde explicó que "estoy en el Centro de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en La Reina, donde me han atendido espectacular. La idea es que, teniéndola (la pierna ortopédica), me enseñen a caminar de nuevo".

Ahí detalló que su objetivo era ponerse de pie en el corto plazo, para junio o julio, según sus cálculos. "Todo depende del esfuerzo. Puede ser rápido, si te acomodas al pie falso", dijo.

Por otro lado, en el programa de YouTube de Luis Slimming llamado "Entre broma y broma", contó que la amputación fue por su culpa. "Se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía. Me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir", relató en esa oportunidad.

