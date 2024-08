Luto en el mundo de la actuación: A los 97 años fallece el actor Walter Kliche

10 ag. 2024 - 17:29 hrs.

Este sábado 10 de agosto se informó el fallecimiento del actor uruguayo-chileno Walter Kliche, a los 97 años de edad. La noticia fue confirmada por las redes sociales de ChileActores.

El intérprete fue uno de los rostros más reconocidos de las teleseries de Canal 13, donde destacó en producciones como "La Madrastra", "Secreto de Familia", "Playa Salvaje" y "Cerro Alegre", entre otros.

¿Qué dijeron desde Chile Actores?

A través de Instagram, ChileActores expuso que "lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero Walter Kliche".

En el posteo, se compartió un mensaje de Walter Kliche, que data cuando cumplió los 97 años de edad.

Imagen: Mucho Gusto

"Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos que me recibieron, que me quieren, que me encuentran en la calle y todavía se acuerdan de mí. Vine de Uruguay, nunca había estado en Chile y me sorprendió el cariño y la bondad. Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Chile", señaló en esa oportunidad.

ChileActores añadió a ese texto que "la verdad es que somos nosotros los que debemos agradecerle que nos haya entregado todo su talento en las innumerables teleseries en las que participó desde 1975, cuando llegó desde Uruguay formado actoralmente por maestras como China Zorrilla Margarita Xirgú. Después, viajó a Argentina para participar en varias películas en Argentina y en Chile, se dio a conocer cuando interpretó en 1981, al malvado Esteban San Lucas de La madrastra".

En el texto se añadió diciendo que "con su voz inconfundible y risa franca, Walter Kliche se adueñó de varias teleseries icónicas de los años 80' y 90', convirtiéndose en un indispensable de la pantalla. En Chile, armó su vida y construyó su familia, compartiendo su legado artístico con su hijo Fernando y su nieto Ignacio. Hoy lo despedimos con el respeto y el cariño que merece un compañero enamorado de la actuación".

Desde la entidad enviaron "un abrazo cariñoso a su familia y amigos".

Finalmente, se reportó que "Walter será velado hoy a partir de las 19:00 hrs. y mañana durante todo el día en la iglesia de Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, Providencia y será cremado el día lunes en cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba".

