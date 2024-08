Extenista Serena Williams "funó" a restaurante de París: Esto fue lo que le respondieron

La extenista, Serena Williams, fue una de las protagonistas en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde portó la antorcha junto a otras leyendas del deporte, como Carl Lewis, Rafael Nadal y Nadia Comaneci.

Posteriormente, la icónica figura del tenis se quedó en la Ciudad de la Luz para participar como asistente a algunas de las jornadas deportivas del certamen. Sin embargo, su estadía se vio eclipsada por un polémico episodio.

Resulta que la ganadora de 23 torneos del Grand Slam denunció a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) que vivió una pésima experiencia en un lujoso hotel cinco estrellas llamado "The Peninsula Paris".

El incidente ocurrió durante el pasado lunes, luego de que le negaran el acceso a Serena y a su familia al restaurante del lugar, pese a que este se encontraba completamente vacío, lo que generó la molestia de la deportista.

"Me han denegado el acceso para comer en la azotea de un restaurante vacío de sitios más agradables, pero nunca con mis hijos. Siempre hay una primera vez", denunció Williams en un post, en el que dejó ver el nombre del hotel.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn