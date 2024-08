Más de 400 millones al día: Revelan la cuantiosa suma que recibe Snoop Dogg por participar en París 2024

Snoop Doog se convirtió en la estrella no deportiva de Juegos Olímpicos de París 2024. El rapero estadounidense se ha robado de la atención del evento, y es que se ha dejado ver participando en actividades y apoyando con impetú desde las gradas.

La razón detrás de este entusiasmo no tiene que ver precisamente con su amor por el deporte, como algunos creen, sino que una importante labor, que por supuesto, es recompensada con un cuantioso salario.

El artista fue contratado por la cadena estadounidense de televisión, NBC, para que se desempeñara como panelista y corresponsal de la cita deportiva. Un desafío que asumió con su característico estilo desenfadado y alegre.

Esto le permitió, por ejemplo, reunirse con deportistas de diversas disciplinas del Team USA, asistir a eventos ecuestres con la famosa conductora Martha Stewart, e incluso portar la antorcha olímpica en la noche inaugural.

Su rol ha estado lejos de pasar desapercibido, ya que Calvin Cordozar Broadus Jr. (su nombre real), ha sido protagonista de icónicos momentos que ya se han hecho virales en redes sociales. El objetivo de la NCB era que Snoop Dog fuera un promotor del certamen, algo que al parecer está logrando.

En este contexto, se comenzó a especular cuánto es realmente el salario que estaría ganando. Por medio de X (antes Twitter), Henry McNamara, empresario y socio de la firma de capital de riesgo "Great Oaks Venture Capital", afirmó saber la cifra.

"Me senté junto a un ejecutivo de NBC en la cena, dijo que a Snoop (Dogg) le pagan 500 mil dólares al día, más gastos de estadía, para estar aquí promocionando los Juegos Olímpicos. De Gin and Juice (canción del artista) a ganar unos pocos millones por ser una celebridad en los Juegos Olímpicos… qué mundo", afirmó.

Sat next to an NBC exec at dinner, he said Snoop gets paid $500k a day plus expenses to be here promoting Olympics. From Gin and Juice to a few million to be a celebrity at the Olympics - what a world