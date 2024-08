Fallece a los 85 años el actor Cypher Charles, el sheriff de las películas "Halloween"

06 ag. 2024 - 14:20 hrs.

El actor Charles Cyphers, mundialmente conocido por haber formado parte del elenco de la película "Halloween" (1978), en el rol del sheriff Leigh Brackett, falleció el pasado domingo 4 de agosto a sus 85 años, confirmó su representante a la prensa.

La declaración, a la que tuvo acceso el medio Variety, destaca la dimensión humana de Cyphers, aseverando que en vida fue "un hombre adorable y sensible. Siempre tenía las mejores historias y te daba una interpretación completa mientras te las contaba".

Cypher en "Halloween"

"Fue un amigo cercano y un cliente durante muchos años, a quien extrañaremos profundamente", añadió, explicando que el deceso del actor se debió a una "enfermedad breve", que le afectó durante sus últimas semanas de vida.

Una de las compañeras de Cyphers en "Halloween", Nancy Kies, también tuvo palabras para el fallecido actor, lamentando la muerte de Charles. "Mi amigo de muchos años, siempre se podía contar con él para una palabra amable, una buena risa y una gran historia. Cuánto lo extrañaremos", indicó.

Cypher Charles

La carrera de Cypher Charles

Charles Cyphers participó en la franquicia de películas de "Halloween". La secuela de la primera cinta fue lanzada en el año 1981, y casi 4 décadas después, en el 2020, volvió a repetir su rol del sheriff en "Halloween Kills".

Cypher en "Halloween"

Además de estas películas, el actor también estuvo en otros largometrajes de terror como "La Niebla" (1980), "1997: escape de Nueva York", (1981), "Murder in the First" (1995), "Dead Calling" (2006), por solo mencionar algunos filmes.

En cuanto a series, Charles también estuvo en "Starsky y Hutch" (1975), "La mujer biónica" (1976), "Los Ángeles de Charlie" (1976), "Raíces" (1977) "ER: Sala de urgencias" (1994), "Nick Freno: Licensed Teacher" (1996), con roles de menor y mayor presencia.

El actor, que hace pocos días había cumplido 85, nació el 28 de julio en 1939 en la localidad de Cataratas del Niágara, en Nueva York. Estudio en la Universidad Estatal de California la carrera de artes teatrales, siendo un licenciado de dicho plan de estudios.

