"Me tiró un DM": Polémica nadadora paraguaya de los JJOO aseguró que fue contactada por Neymar

Tras protagonizar una de las polémicas de los Juegos Olímpicos de París 2024, el nombre de la nadadora paraguaya Luana Alonso nuevamente es tendencia por un tema ajeno a su rendimiento en la piscina.

El sábado pasado, la deportista de 20 años fue noticia por anunciar su retiro de la natación después de terminar sexta en la serie clasificatoria de los 100 metros mariposa. Eso no fue todo, ya que posteriormente se fugó de la Villa Olímpica.

La joven abandonó el lugar de descanso de los atletas y aprovechó al máximo su estadía en la Ciudad de la Luz, siendo uno de sus panoramas visitar Euro Disney. Además, se le acusó de crear "un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay".

Al respecto, Alonso escribió vía stories: "Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar un comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten".

La nueva polémica de Luana Alonso que involucra a Neymar

Luana fue invitada al programa Aire de Todos, en el medio paraguayo GEN, donde además de comentar sobre su carrera deportiva, realizó una curiosa confesión que involucra al futbolista brasileño Neymar Jr.

Según Alonso, después que en una de sus publicaciones de Instagram un "like", el jugador del Al Hila le envió un mensaje privado. "Me tiró un DM", confesó la nadadora, quien prefirió no dar detalles del contenido del escrito.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones es que admitió que se demoró en revisar el texto, pero aun así Neymar se mostró interesado en continuar la conversación. "Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder", explicó.

Aunque esta entrevista se llevó a cabo a finales de 2022, la prensa ha revivido sus dichos, en los cuales la influencer echó al agua al delantero. En ese momento, Luana tenía 18 años y el famoso futbolista 30, con un historial de varios escándalos relacionados con mujeres.

