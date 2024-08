Kel Calderón dio importante paso en su relación de pareja con Renzo Tissinetti

07 ag. 2024 - 19:04 hrs.

Comenzar a convivir dentro de una relación es un paso importante, que recientemente dio la influencer Kel Calderón, quien se fue a vivir junto a su pareja, el chef Renzo Tissinetti, siendo esta la primera vez que la hija de Raquel Argandoña vive esta experiencia.

Así lo contó la propia Kel mediante sus redes sociales, específicamente Instagram, donde a través de la dinámica de preguntas y respuestas que permite la aplicación, fue consultada sobre su relación con Renzo, revelando el estado actual en el que se encuentran.

Renzo y Kel

Kel Calderón viviendo con Renzo Tissinetti

Un internauta le consultó durante la tarde de este martes m6 de agosto, "¿(Tienes) planes de vivir juntos con el boyfriend (novio)?", adjuntando además un emoji en el que se aprecia un emoji de compromiso. La influencer contestó sobre una imagen en la que aparece abrazada con su novio.

Allí escribió, "¿me creerían si les digo que estamos viviendo juntos hace tres semanas? Es mi primera vez viviendo con alguien desde que me fui a vivir sola a los 26, así que Renzo Tissinetti tendrá que saber tenerme paciencia".

Renzo y Kel

Revisa la historia

Historia de Kel Calderón

¿Quién es Renzo Tissinetti?

Renzo Fabrizio Tissinetti Narváez es un reconocido chef chileno, dueño del bar-restaurante Malva Loca, un destacado local fundado en febrero de 2021 que se encuentra en la comuna de Vitacura, región Metropolitana, y se ha convertido en el epicentro donde se reúnen los famosos.

El chef nació en la comuna de Valparaíso el 5 de octubre de 1987 y a sus actuales 36 años es dueño, junto a su equipo, de una estrella Michelín en España, un gran reconocimiento que se entrega a restaurantes destacados de todo el mundo.

La carrera de Gastronomía la estudio en Bilbao, España, tras haber tenido un breve paso por la carrera de Ingeniería en Marina Mercante, la cual estudio por la influencia de su fallecido padre, quien en vida fue marino mercante.

Renzo Tissinetti

Pese a no seguir los pasos de su padre en esta línea, si lo hizo en la cocina, ya que su progenitor se desempeñaba justamente como cocinero marino mercante en las diferentes embarcaciones en las que trabajaba.

"Si yo no hubiese tenido la base y la influencia de mis padres en el mundo gastronómico, quizás no me hubiese dedicado a esto en ningún momento", comentó a Emol hace algún tiempo.

