"Le dije que eso no se hacía": Willy Sabor se lanzó contra Francisco Kaminski contando desconocida historia

07 ag. 2024 - 16:05 hrs.

El locutor radial Willy Sabor reveló un desconocido impasse que vivió por parte de Francisco Kaminski hace algún tiempo, cuando ambos trabajaban para diferentes estaciones radiales. Mientras Willy estaba en Azúcar, Kaminski ejercía su labor en Corazón, emisora en la que todavía se mantiene.

Fue en un programa de Canal 13 donde Willy Sabor está en el rol de comentarista, que develó una historia que develó este impasse que tuvo con Francisco, el cual repercutió directamente en su trabajo como locutor radial en el cual se desempeñaba.

Willy Sabor

¿Qué le hizo Francisco Kaminski a Willy?

Willy partió diciendo, sobre Kaminski, que, "yo la verdad que lo conozco hace mucho tiempo, cuando era notero. El desarrollo de su persona ha ido decayendo con el tiempo", dejando helados a sus compañeros de panel quienes no esperaban la anécdota que contó.

"Cuando trabajaba en radio Azúcar, él me empezó a quitar los auspiciadores, hablaba con los auspiciadores", aseveró, explicando que el Francisco se contactaba con los avisadores con el objetivo de que patrocinaran su programa en radio Corazón.

Willy Sabor y ]Kaminski

Eso sí, lo que de seguro Francisco no esperaba era que los patrocinadores se ponían en contacto con Willy para contarle lo que estaba haciendo su competencia. "Los mismos auspiciadores me decían ‘me llamó Kaminski’, era para ofrecer a la radio Corazón por menos plata y levantar auspicios", narró.

Willy Sabor

Willy Sabor encaró en una oportunidad a Kaminski, quien le negó tajantemente la situación. "Yo le escribí y le preguntaba por qué, y él me decía ‘no he hecho eso’ (…) yo lo enfrenté y le dije que eso no se hacía", lamentó.

"Me da lata porque yo conozco a su padre, quien era un bombero de la sexta Compañía de Bomberos, un tremendo hombre (...) Él comenzó a cambiar con el tiempo, me da lata ver en las noticias que debe plata", concluyó.

