¿Cuánto falta? Kel Calderón responde cuándo jurará como abogada ante la Corte Suprema

Kel Calderón rindió su examen de grado a comienzos de este 2024, siendo este el último paso que le faltaba para poder presentar sus papeles a la Corte Suprema, quien le entregará el título que la convertirá en una abogada de nuestro país.

Cabe precisar que toda la documentación Kel la llevó durante el mes de junio a la mentada institución, que en Chile se encarga de investir a los egresados de la carrera de Derecho. En su cuenta de Instagram, Calderón fue consultada sobre la fecha que le dieron para su ceremonia.

Kel Calderón y su defensa de título

En una dinámica de preguntas y respuestas mediante Instagram, a Kel le consultaron, "hola, hermosa, ¿cuándo es tu ceremonia de titulación?". Al respecto, respondió sobre una imagen donde aparece la Corte Suprema de Santiago que "aún no me avisan la fecha, pero solo te la dicen 7 días antes, aprox. Así que a seguir esperando".

Minutos más tarde, mediante la misma dinámica, un internauta le preguntó a Kel sobre el atuendo que usará para el día de su titulación. Sabido es que la influencer es una amante de la moda y suele compartir fotos de lo que usa en ocasiones especiales como esta.

Al respecto, Kel contestó, encima de una selfie de ella, que "hasta el minuto no tengo la menor idea, he sido pésima. Obvio que voy a terminar corriendo a último minuto, es que no he tenido un segundo para buscar algo que me guste".

Luego, agregó que para dicho día, "tengo toda mi confianza puesta en que Pato Moreno (diseñador) tenga una muy buena idea y que Raúl Flores (maquillador) me deje guapa ese día". Entre paréntesis, dejó en claro que con este mensaje es una declaración de compromiso de parte de los dos antes mencionados, sumado a su fotógrafo personal Patricio Roldán.

¿Cuándo Kel sabrá su fecha para jurar?

Tras haber entregado todos los papeles, la Corte Suprema fijará una fecha que le será avisada con al menos 7 días de anticipación a la influencer. Así lo detalla el instructivo oficial que tiene el sitio web del Poder Judicial, en el que añaden que a cada titulado se le entregarán dos entradas para que ella invite a quien estime conveniente.

