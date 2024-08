"Operada cualquiera es bonita": Coté López le responde a usuario que le dejó polémico mensaje

07 ag. 2024 - 11:13 hrs.

La influencer y modelo chilena, María José "Coté" López, es una activa usuaria de Instagram, plataforma que utiliza para interactuar directamente con sus miles de fanáticos y fanáticas que la siguen desde hace años en la red social.

Una de las dinámicas que le permite estar en contacto con sus seguidres es la de la ronda de preguntas, donde sus seguidores le suelen hacer consultas, ya sea sobre su vida personal o respecto a los diferentes productos que ella vende.

Coté López/Instagram.

"Operada cualquiera es bonita"

Tal como lo hacen otras celebridades, Coté elige qué responder y qué no, y es que a veces también puede ocurrir que reciba críticas o comentarios negativos. De hecho, esto fue lo que ocurrió durante la noche del martes.

"Operada cualquiera es bonita", le escribió un usuario, insinuando que la belleza de la empresaria radica en los procedimientos estéticos que se ha hecho a lo largo de los años y que ha dado a conocer públicamente.

Coté López/Instagram.

Fiel a su estilo, López no se dejó intimidar y respondió: "¿Lo dices por mi?, aunque creo que la belleza no es lo más importante sino la actitud...". En el post, adjuntó una foto de ella cuando tenía 17 años, dejando ver que su atractivo es natural, incluso sin cirugías.

Respuesta de María José López

Las cirugías de Coté López

Recordemos que María José saltó a la fama a temprana edad, cuando comenzó a aparecer en portada de la prensa rosa por su relación con el futbolista Luis "Mago" Jiménez, con quien se casó y tuvo cuatro hijos. Actualmente, se encuentran separados.

En 2021 y mediánte esta misma dinámica, López reveló que comenzó "muy chica" con los procedimiento estéticos, revelando que "se me ocurrió ponerme un relleno (en los labios) que la cuestión nunca salió, entonces me tuve que hacer no sé cuantas cirugías (...) es que me cortaban por dentro para sacar la silicona, o no sé, la cuestión que me pusieron".

En el mismo sentido, contó que en cuanto a cirugías plásticas, "lo que tengo es la nariz, pero la nariz tres veces (...) y las pechugas cuando me puse, que también me las cambié como tres veces, pero ya me las saqué".

