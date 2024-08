Florencia Araneda revela la razón por la que se vino a vivir a Chile desde Miami

07 ag. 2024 - 13:16 hrs.

Florencia Araneda se vino a vivir a Chile de forma definitiva durante los primeros días de agosto de este 2024, dejando en Miami a sus mediáticos padres, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, quienes decidieron quedarse en Estados Unidos junto al resto de la familia.

Recientemente, Martina subió un video en el que muestra el departamento en el que se vino a vivir. Desde Miami, antes de llegar a Chile coordinó toda la ornamentación del inmueble, para que cuando ella llegase estuviera completamente listo.

A sus redes sociales la joven subió un video mostrando cada uno de los detalles del departamento, el cual cautivó a sus seguidores por el estilo que siguió, contando con una paleta de colores en tonos tierra.

¿Por qué se vino a Chile?

Dicho video recibió una serie de comentarios de parte de sus fans, quienes además de elogiar el estilo del inmueble, también le hicieron consultas sobre la decisión que tomo de venirse a Chile, cuando toda su familia se encuentra en Miami.

Un internauta le consultó, "¿por qué te vienes a Chile?", a lo que ella contestó que, "siempre me proyecté y supe que me veía viviendo en Chile". Una respuesta que está en línea con lo que hace algunos días dijo al medio Las Últimas Noticias (LUN).

"Siempre quise volver, nunca me sentí tan hallada en Estados Unidos. Me hice un buen grupo de amigos, fui al colegio y ahora estoy en la universidad en Estados Unidos, pero siempre sentí que mi lugar era Chile", señaló Florencia.

"Cuando venía a Santiago a ver a mi familia, que está acá, y a mis amigas, me encantaba estar acá. Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chile tenía mi vida armada", declaró a LUN.

Sobre como se tomaron sus padres esta decisión, Florencia indicó que "a ellos no les sorprendió mucho. Comencé a hablarlo con mi mamá, que me entendió súper bien y me ayudó a planteárselo al papá. Él también me entendió súper y ambos me apoyaron en todo. Creo que todos sabían que yo me devolvería".

