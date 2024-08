Florencia Araneda revela las razones que la motivaron a regresar al país: "Siempre sentí que mi lugar era Chile"

04 ag. 2024 - 09:15 hrs.

Ya son aproximadamente cinco años desde que Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se fueron junto a sus hijos a vivir a Miami, Estados Unidos, al igual que varios famosos chilenos que se encuentran en el estado de Florida.

Sin embargo, recientemente Florencia, una de las hijas de la pareja, regresó a vivir a Chile para darle otro rumbo a su vida. Además, la joven se vino sola a Santiago, donde está arrendando un departamento.

¿Por qué Florencia Araneda se vino a Chile?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), Florencia Araneda reveló las razones que la motivaron a abandonar Estados Unidos y regresar a Chile.

"Siempre quise volver, nunca me sentí tan hallada en Estados Unidos. Me hice un buen grupo de amigos, fui al colegio y ahora estoy en la universidad en Estados Unidos, pero siempre sentí que mi lugar era Chile", explica Florencia.

"Cuando venía a Santiago a ver a mi familia, que está acá, y a mis amigas, me encantaba estar acá. Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chile tenía mi vida armada", declaró a LUN.

Pero en realidad, Florencia dice que "en la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar. Así que igual me vengo tranquila porque gracias a mis papás pude vivir la experiencia".

En cuanto a sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Florencia dice que no se lo tomaron a mal ni le pusieron oposición.

"A ellos no les sorprendió mucho. Comencé a hablarlo con mi mamá, que me entendió súper bien y me ayudó a planteárselo al papá. Él también me entendió súper y ambos me apoyaron en todo. Creo que todos sabían que yo me devolvería", prosiguió.

El regreso de Florencia Araneda Vacarezza a Chile

Recién llegada a Santiago, Florencia comentó que decidió venirse desde Miami con el objetivo de generar nuevas oportunidades en nuestro país, para así proyectar aún más su presencia tanto en redes sociales como en los medios, pero sin descuidar sus estudios.

Lo anterior porque Florencia seguirá estudiando Business y Marketing Management, aunque ahora a través de internet. "En la universidad que yo estoy en Estados Unidos te dan ambas opciones, elegir las clases online o presenciales. Para venirme yo las voy a tomar online y continuar con mis estudios desde acá", explicó hace unos días a Meganoticias.cl.

Sobre la posibilidad de convalidar sus estudios, similares a ingeniería comercial, Florencia indicó que tras ver opciones, no le convenía. "No quise hacer el cambio a una universidad chilena porque averiguando me hubieran convalidado muy pocos ramos y ya me quedan muy pocos cómo para perder el avance", aseguró.

