Fin de su estancia en Miami: Florencia Araneda Vacarezza se vino a vivir a Chile

El fin de julio ha sido de movimientos dentro de la comunidad de chilenos en Miami, Estados Unidos. Por un lado, Iván Zamorano y María Alberó anunciaron que se iban a vivir a Madrid, España. Y este martes conocimos que Florencia Araneda Vacarezza, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, también dejó la costera ciudad norteamericana.

"Flo", quien alcanzó a vivir cuatro años en Estados Unidos, decidió venirse a Chile y lo hizo durante la noche del pasado lunes 29 de julio. Meganoticias.cl contactó a la joven, quien contó en detalle cuáles son sus proyectos de vuelta en el país.

El regreso de Florencia a Chile

Recién llegada a Santiago, Florencia comentó que decidió venirse desde Miami con el objetivo de generar nuevas oportunidades en nuestro país, para así proyectar aún más su presencia tanto en redes sociales como en los medios, pero sin descuidar sus estudios.

Lo anterior porque Florencia seguirá estudiando Business y Marketing Management, aunque ahora a través de internet.

"En la universidad que yo estoy en Estados Unidos te dan ambas opciones, elegir las clases online o presenciales. Para venirme yo las voy a tomar online y continuar con mis estudios desde acá", explicó.

Sobre la posibilidad de convalidar sus estudios, similares a ingeniería comercial, Florencia indicó que tras ver opciones, no le convenía. "No quise hacer el cambio a una universidad chilena porque averiguando me hubieran convalidado muy pocos ramos y ya me quedan muy pocos cómo para perder el avance", aseguró.

Si bien se asentará en nuestro país de forma definitiva, por ahora, esto no significa que dejará de ver a su familia, que mantiene su residencia en Miami. "Me vuelvo a vivir para acá, pero voy a seguir yendo seguido a Miami, porque está toda mi familia allá y soy súper cercana a ellos".

"Hace poco empezamos con el nuevo proyecto del pódcast 'Tenemos que hablar' (en el) que también voy a seguir estando presente, así que estaré yendo y viniendo constantemente", explicó, beneficiándose de su presencia en Chile para enriquecer aún más el espacio de conversación.

"Siguen habiendo hartos proyectos con este nuevo programa y queremos también aprovechar que yo voy a estar acá para poder concentrar con algunos invitados especiales en Chile", afirmó de forma exclusiva para nuestro sitio web.

