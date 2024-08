Daniela Aránguiz sobre el acuerdo con Maite Orsini: "Si el precio de proteger a mi hija es callarme, no me arrepiento"

02 ag. 2024 - 09:17 hrs.

Daniela Aránguiz y Maite Orsini finalmente llegaron a un acuerdo por la querella que impuso la diputada a la exparticipante de "Mekano", que consiste en que durante dos años, esta última no podrá hablar de la congresista de forma pública.

Se podría decir que las dos tuvieron que ceder, ya que Daniela Aránguiz logró este acuerdo sin entregarle las disculpas públicas a Orsini. Un acuerdo que, según el abogado de Daniela, hace historia en nuestro país porque es una de las pocas querellas de este tipo que se logra cerrar sin este acto.

Daniela Aránguiz

La reacción de Daniela Aránguiz

En un programa de TV+, Daniela explicó por qué decidió llegar a un acuerdo con Maite Orsini. "Mañana (2 de agosto) mi hija tenía que ir a declarar, y yo ayer la llevé a comprar un montón de cosas para una actividad que se está haciendo en su colegio, y yo pensé, sentada ahí ¿Qué hago?, la hago declarar y la expongo a todo esto mediático", partió diciendo.

"Porque es muy difícil, siendo una Daniela Aránguiz, poder cuidar a los que uno ama y que no los toquen, o la dejo vivir su etapa y que lo pase bien en su colegio", añadió, determinando de esta forma que finalmente su retoña no se presentara a testificar y por consiguiente, llegar a un acuerdo con Orsini.

Daniela Aránguiz

A modo de reflexión, expresó que, "si el precio de proteger a mi hija es callarme, lo voy a hacer y no me arrepiento". Segundos después hizo hincapié en que esta decisión no la hizo por temor, ya que "miedo solo le tengo a Dios", sentenció.

Después, sin mencionar a Maite Orsini, quien llegó tomada de la mano de Jorge Valdivia a los tribunales, hizo un llamado a las mujeres con base en su propia experiencia, recomendando no ser tan entregadas al momento de amar.

Maite y Jorge

"Un consejo a las mujeres: no den tanto por amor, no le regalen su vida, ni su juventud a ningún hombre, porque ese hombre va a estar mañana apoyando a la mujer que destruyó a tu familia", aseveró, concluyendo así sus reflexiones sobre el tema.

Todo sobre Famosos chilenos