Pamela Díaz a Martina Araneda Vacarezza para cumplir lo que no le permiten sus padres: "Esta no es lesa"

El pasado domingo 28 de julio se estrenó un nuevo episodio de "Tenemos que hablar", el video pódcast familiar de Marcela Vacarezza, Rafael Araneda y los hijos del matrimonio: Martina, Florencia, Vicente y Benjamín.

Esta entrega contó con la participación especial de Pamela Díaz, quien visitó al popular clan durante sus vacaciones en Miami, Estados Unidos. Durante la conversación, la "Fiera" intervino para dar un consejo a Martina, quien hace un tiempo declaró que le encantaría ingresar a un reality show.

"Ándate de esta casa"

Fue Rafael Araneda quien puso el tema sobre la mesa, consultándole a Díaz: "¿Qué hacemos con esta niñita que le encantan los realities?" La joven de 24 años afirmó: "yo iría feliz, pero no me dejan, no tengo el apoyo de estos dos" (de sus padres).

Florencia, por su parte, comentó que acordaron que debían pedir permiso mientras vivan bajo el mismo techo. Ante esto, Pamela aconsejó a Martina: "Ándate de esta casa. Te vas directo al reality y ahí vas a ver qué pasa, si tus papás tienen razón o no tienen razón".

Posteriormente, la mayor del clan afirmó que sus padres "tienen razón de que es complicado, hay que saber manejarlo y todo, pero yo creo que si ellos son del mundo de la tele deberían dejarme más fácil que la gente que no es del mundo de la tele".

"Es distinto un programa de televisión a un reality, porque uno te puede decir ciertas cosas o no, pero ya estando encerrado se olvida todo. Vas a estar con gente desordenada, gente que no hace nada (…) te saca lo peor de ti", explicó Marcela Vacarezza.

Díaz, quien tiene experiencia en este tipo de formatos, insistió en que "no te va a sacar lo peor de ti, esta no es lesa tampoco". Acto seguido, Rafa Araneda le consultó si es que en el pasado perdió el control mientras estaba encerrada.

"Sí, pero así soy. En general, yo no peleo en la calle, no discuto. La gente creerá que hay un problema en algún lado, yo voy a saltar, yo no me meto en nada, pero en un encierro es distinto", apuntó Pamela.

Finalmente, señaló que en este tipo de programa, "no tienes comida que a ti te guste, no tienes donde dormir bien, tienes la luz, tienes un montón de cosas que te hacen sentir como incómoda. Si tengo que soportar a 20 que me caen mal, voy a discutir, es un tema de respeto.

