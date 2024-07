Debido a su regreso a Chile: ¿Cómo Florencia Araneda seguirá sus estudios universitarios en Miami?

31 jul. 2024 - 12:21 hrs.

Florencia Araneda decidió, tras cuatro años viviendo en Miami, Estados Unidos, junto a sus padres, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, y sus tres hermanos, devolverse a Chile, con el objetivo de desarrollar su carrera mediática en nuestro país.

En conversación exclusiva con Meganoticias.cl, la joven nos contó cómo lo hará con sus estudios de Business y Marketing Management, carrera en la que se encuentra matriculada en una universidad de Estados Unidos y de la cual se encuentra en sus últimos semestres.

¿Cómo seguirá Florencia estudiando en la universidad?

Afortunadamente, la universidad de Florencia permite el plan online, por lo que no podrá seguir estudiando sin que la distancia sea un problema, más aún considerando que Chile, en estos meses, tiene la misma hora que Miami, donde se ubica su centro de estudios.

"En la universidad que yo estoy en Estados Unidos te dan ambas opciones, elegir las clases online o presenciales. Para venirme yo las voy a tomar online y continuar con mis estudios desde acá", detalló, explicando también por qué no optó por convalidar sus ramos en una universidad chilena.

"No quise hacer el cambio a una universidad chilena porque averiguando me hubieran convalidado muy pocos ramos y ya me quedan muy pocos cómo para perder el avance", afirmó, descartando dicha opción tras haber hecho las averiguaciones respectivas.

¿Volverá a Miami?

Si bien se asentará en nuestro país de forma definitiva por ahora, esto no significa que dejará de ver a su familia, que mantiene su residencia en Estados Unidos. "Me vuelvo a vivir para acá, pero voy a seguir estando yendo superseguido a Miami porque está toda mi familia allá y soy supercercana a ellos".

"Hace poco empezamos con el nuevo proyecto del pódcast 'Tenemos que hablar' (en el) que también voy a seguir estando presente, así que estaré yendo y viniendo constantemente", informó, revelando de esta forma nuevas sorpresas en su pódcast.

