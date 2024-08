Tiene una tienda en un mall capitalino: Conoce los precios del emprendimiento de vestuario de Luis "Mago" Jiménez

13 ag. 2024 - 18:04 hrs.

Desde su retiro del futbol profesional a mediados de 2022, Luis "Mago" Jiménez se abocó a diferentes proyectos, algunos relacionados con el deporte y otros como Louis Antoine, su marca de vestuario, ligado a lo comercial.

Según su sitio web, la iniciativa surgió en octubre de 2021, "a raíz de un sueño que siempre tuvieron sus dueños desde su paso por Europa y Medio Oriente: Luis y María José". Actualmente, el matrimonio se encuentra separado.

En el portal también explican que la expareja buscaba "ofrecer productos de calidad, de ediciones limitadas, y la originalidad de tener un diseño realizado exclusivamente en Chile, con la aspiración de actualizar el mundo de la moda en el país".

En una entrevista con Mega Deportes, Jiménez profundizó sobre este negocio, detallando parte del proceso de elaboración de las prendas: "En base al estilo que a mí me gusta, vamos haciendo algunos cambios, obviamente no diseño yo, pero sí doy algunas ideas".

¿Qué productos vende Luis Jiménez y cuáles son los precios?

Asimismo, comentó su interés por lucir un buen look surgió en la época en la que jugó en Italia. "Son muy preocupados del día a día, de hecho es una anécdota que la cuento siempre que yo usaba mucho buzo (…) me agarraban para el hueveo, me decían 'vay al gimnasio'", recordó.

Es por eso que Luis Antoine cuenta con productos para todos los gustos, enfocados tanto en quienes buscan comodidad, como en quienes prefieren prendas más elegantes. Su catálogo también incluye ropa interior femenina.

En la sección de hombres, los usuarios pueden encontrar hoodies (sudaderas con capucha), pantalones de vestir, shorts para el verano y poleras, algunas de ellas con diseños del tatuador Marlon Parra. Los precios oscilan entre $12.990 y $29.990.

En la categoría femenina, en tanto, hay bikinis, poleras, hoddies, shorts y buzos. Los precios van desde los $6.990 hasta los $29.990. Además, cuentan con diversos tipos de accesorios, como gorros, lentes y relojes.

Todas las prendas se pueden adquirir mediante la web (pincha aquí) o de forma presencial en el Mall Plaza Egaña, en el primer piso frente a la tienda Zara.