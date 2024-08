"El bótox de los pobres": Renata Bravo revela en qué consiste su secreto estético de estiramiento facial

13 ag. 2024 - 01:17 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y comediante nacional, Renata Bravo, reveló recientemente uno de los secretos que ha mantenido mejor guardado hasta ahora y que tiene que ver con el cuidado de su piel.

Fue así como la locutora radial detalló que desde hace 30 años usa la técnica del “bótox de los pobres” para evitar tener arrugas en su rostro.

¿Qué dijo Renata?

La actriz contó este secreto durante la emisión del programa “Desayuno de Campeones”, en donde aclaró en qué consiste esta curiosa técnica del “bótox de los pobres”.

“Como no me pongo bótox, tengo que aplicar alguna técnica para no estar tan arrugada, entonces yo desde cabra, cuando yo hacía las imitaciones, mi caracterizadora me enseñó ‘el bótox de los pobres’, la ‘cirugía del pobre’”, explicó.

La técnica

Asimismo, Bravo sacó de la duda a los auditores del programa y detalló que para evitar el envejecimiento, la técnica consiste en “agarrarse las patillas con un elástico de billete, que venden en los chinos”.

“Esa técnica la apliqué desde que hacía las imitaciones en el De Pé a Pá a los 20 años. Y voy a cumplir 50. O sea, hace 30 años que yo la hago”, cerró.

El dato de Renata desató las reacciones en redes sociales, donde algunos cibernautas comentaron: “Renata, eres de las nuestras, gracias por el dato. Lo intentaré”, “Eres seca, me encanta tu personalidad tan natural. Y con pata de gallo o no seguirás siendo bacán”.

