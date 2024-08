Esto hará Cecilia Bolocco con la corona que ganó en el Miss Universo en 1987

12 ag. 2024 - 19:05 hrs.

La ex Miss Universo y hasta el momento, la única que ha tenido Chile, Cecilia Bolocco, guarda muchos recuerdos de lo que fue su reinado en el certamen de belleza por excelencia, que se viene celebrando hace ya más de 7 décadas.

En una reciente entrevista con el DFMás, la gran diva chilena anunció que planea dentro de los próximos meses deshacerse de gran parte de los recuerdos del Miss Universo, exceptuando una cosa: la corona, que tiene guardada en un lugar especial de la vitrina de su taller.

Cecilia Bolocco luciendo su corona

¿Qué pasará con la corona de Cecilia Bolocco?

Resulta que Cecilia Bolocco, tras largos años de reflexión, confesó que planea deshacerse de gran parte de las cosas que tiene, con el objetivo de enfocarse en lo que es verdaderamente importante: su vida con Máximo y la Fundación Care, de la cual es presidenta.

"Con lo de Máximo me desprendí de todas las cosas que me pesaban e impedían ser feliz. Uno aprende que no hay espacio para perder el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo, esa es la realidad", señaló en la entrevista, donde reveló que en 2025 hará un gran remate de sus artículos con el objetivo de recaudar fondos para Care.

Cecilia Bolocco y su corona

"Voy a hacer un gran remate el próximo año de todas las cosas que tengo de vestuario, artículos, zapatos. Las cosas más finas, más bellas, más increíbles que tengo guardadas a beneficio de la fundación", expresó en la entrevista.

Cecilia Bolocco

Pero, ¿qué pasará con la corona? Al respecto, Cecilia fue tajante en señalar que dicho artículo no estará puesto a la venta, así como tampoco el vestido que blanco que le diseño Rubén Campos, con el que ganó el reinado.

"La corona no, porque es para Máximo y para su señora y sus hijas si tiene. El vestido del Miss Universo tampoco. Eso quedará yo creo en el Museo de la Moda", enfatizo, dejando claro el destino de dichas pertenencias.

