"Su modus operandi": Gissella Gallardo arremete contra Gala Caldirola tras rumores de romance con Luis Jiménez

13 ag. 2024 - 16:54 hrs.

Durante esta semana se filtró una fotografía que ha dado que hablar, ya que en ella aparecía la modelo española Gala Caldirola en un bar capitalino y sentado muy cerca estaba el exfutbolista chileno Luis "Mago" Jiménez.

Recordemos que recientemente Jiménez se separó de María José "Coté" López, con quien estuvo casado por casi dos décadas. Mientras que la europea estaría disfrutando su soltería tras protagonizar un romance con el chico reality Raimundo Cerda.

Fotografía filtrada de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Tras el comentado paparazzeo, Caldirola compartió un video en redes sociales, en el cual aseguró que el encuentro fue una "coincidencia", ya que ambos acudieron al local con sus respectivos grupos de amigos.

Esta declaración no convenció del todo a Gissella Gallardo, quien durante un reciente episodio del programa "Sígueme" entregó su opinión sobre este tema, comparando la situación con lo que ocurrió con Mauricio Pinilla, su exmarido, quien también fue pareja de Gala.

Gissellla Gallardo/Instagram

"Es su modus operandi"

"No le veo nada, porque es una comida. Pero están en una misma mesa. Como que su modus operandi de ella es 'ay, estábamos en una mesa, nos saludamos y no sé qué y no sé cuánto', que fue lo mismo que se decía con Mauricio Pinilla y que después estaban juntos", señaló.

La comunicadora no se quedó ahí y le dio un llamativo consejo a la modelo: "No aclares que oscurece, porque si no hay nada malo... Yo, personalmente, evitaría sentarme con Jorge Valdivia, o con no sé, cualquier jugador de fútbol".

Gala Caldirola/Instagram

Posteriormente, "Gisse" volvió a recordar lo que sucedió entre Gala y el padre de sus hijos. "Lo que dije antes: Es que simplemente cuando conoció a Mauricio Pinilla dijo exactamente lo mismo, mismo discurso", indicó.

"Dos mesas, se juntaron mesas... para qué tanta explicación si no hay nada. Lo sabrá ella y lo sabrá Luis. No pienso que esté mintiendo, hay una pequeña coincidencia", sentenció la periodista.

Todo sobre Famosos chilenos