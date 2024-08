Pangal Andrade revela que sufre doloroso problema de salud que lo obliga a no hacer deporte

13 ag. 2024 - 15:53 hrs.

Por estos días Pangal Andrade se encuentra a la espera de la final del reality show en el que estuvo encerrado durante varios meses. Tal como lo hizo años atrás, el deportista extremo logró avanzar hasta la última fase de la competencia.

Sin embargo, en diálogo con Rodrigo "Gallina" Avilés, Andrade reveló que está atravesando por un complejo momento de salud, que podría frenar sus posibilidades de quedarse con el primer lugar. "Me lesioné heavy", aseveró.

"Tengo Pulbagia"

El novio de Melina Noto recibió al exchico "Yingo" en su casa, ubicada en el Cajón del Maipo, la cual ha estado remodelando durante el último tiempo. En dicha instancia hablaron de cómo se estaba preparando para la gran final.

"Recuerden que está con las hernias, ¿no?", dijo Gallina desde el estudio, pero Pangal lo corrigió: "Eso no es tanto, estoy con pubalgia. Hoy día me fui a pinchar e infiltrar, vi al doctor y todo porque necesito entrenar".

De acuerdo a Clínica Meds, la pubalgia es una lesión dolorosa que afecta la región del pubis, generalmente donde se encuentran los músculos del abdomen y la pelvis. Es común en deportistas, especialmente en aquellos que realizan movimientos repetitivos o explosivos.

Esta afección se caracteriza por dolor en la parte baja del abdomen, la ingle o el área del pubis y requiere la suspensión momentánea de la actividad física y, en algunos casos más extremos, tratamiento quirúrgico.

En el caso de Pangal, el kayakista afirmó que mañana (hoy) puede retomar sus entrenamientos. "Si es mañana (la final), estoy con todo. Esto no es impedimento. Me voy a inyectar, me voy a echar algo, pero voy con todo", manifestó.

Finalmente, el influencer advirtió que no estaba pasando por su mejor momento": "Tuve que bajar, porque estaba muy pesado. Entré en 93 y salí en 96 (kilos), porque estaba haciendo ejercicios más pesados".

