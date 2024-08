Yamila Reyna se defiende y descarta romance con JP Cretton: "No salgo con los ex de mis amigas"

07 ag. 2024 - 18:10 hrs.

Yamila Reyna se encuentra en medio del huracán mediático producto de los rumores que apuntan a que habría tenido un affaire con Jean Philippe Cretton tras el fin de su relación con Pamela Díaz.

Cuál es el problema, podrían preguntarse muchos. Resulta que Pamela Díaz y Yamila Reyna eran amigas y para muchos, tener un romance con el ex de una amiga no es una actitud de buena amiga. Justo cuando se conoció este chisme, muchos internautas se dieron cuenta de que, más encima, la actriz trasandina dejó de seguir a "La Fiera" en su Instagram.

Y como si esto fuera poco, la periodista Cecilia Gutiérrez aseveró que Yamila y Jean Philippe se juntaron en más de una ocasión durante las últimas semanas no solo por compromisos laborales, dando a entender la cercanía de los dos.

La defensa de Yamila Reyna

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Yamila desmintió los dichos de Gutiérrez. "Yo sé que marco rating, pero no por eso hay que inventar la noticia, ¿no? Si va a señalarme como que salgo o salí con Jean Philippe, hable con fundamentos y no mienta ensuciando mi imagen gratuitamente", indicó.

"Mi pódcast es una de cita, donde hay un juego de seducción con todos los invitados que he tenido. Es un 'juego' como la palabra lo dice", añadió, defendiéndose de la complicidad que los dos tuvieron en el programa de ella.

Luego hizo hincapié en que "yo no salí jamás con Jean Philippe. Solo me une una amistad. Yo no salgo con los ex de mis amigas, yo tengo códigos -algo que usted al parecer carece-".

Además, explicó por qué ya no sigue a Pamela Díaz en Instagram: "A Pamela la dejé de seguir hace más de cinco meses cuando dejó de hablarme y nunca supe por qué", señaló. Cabe precisar que Díaz, al momento de contar que Yamila ya no la seguía, expresó que lo supo a través de un mensaje. Esto Reyna lo puso en duda, apuntando que "todos sabemos que no existe ninguna app que te avise cuando alguien te deja de seguir".

Por último, señaló: "No estoy enojada con nadie, a Pame la quiero y la respeto. No haré más referencias al respecto, solo aclaro esta situación porque quiero que me dejen trabajar tranquila. Yo no me meto con nadie y pido lo mismo".

