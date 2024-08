"Quiero aclarar algo serio": Pamela Díaz rompe el silencio tras rumores de romance con Marcelo Salas

07 ag. 2024 - 17:09 hrs.

Recientemente, Carla Ballero reveló en el programa de televisión que tuvo en 2002 tuvo un desconocido romance con el animador Cristián Sánchez, mucho antes que este se emparejara con Diana Bolocco.

Sin embargo, Carla no se quedó ahí y entregó otra primicia, y es que aseguró que Pamela Díaz y el exfutbolista Marcelo Salas tenían actualmente una relación amorosa. "No es primera vez que están juntos, es un reencuentro", partió contando.

Carla Ballero/Instagram

"Cuando Pamela Díaz sale del reality se encuentran y comienzan a salir, y desde entonces no han dejado de salir", continuó. Además, destacó que el entorno de la "Fiera" no estaría feliz con este acercamiento, ya que en el pasado ella no lo habría pasado bien con el "Matador".

Pamela Díaz aclara si tuvo romance con Marcelo Salas

Las declaraciones de la hermana de Álvaro Ballero no pasaron desapercibidas por Díaz, quien durante el martes se tomó unos minutos en el nuevo programa que conduce para referirse a las especulaciones.

"Quiero aclarar algo serio, de verdad. Yo no ando con Marcelo Salas. Yo no tengo mala onda con la Carla Ballero", lanzó Pamela, lo que generó una ola de preguntas por parte de sus compañeros de espacio.

Pamela Díaz/Instagram

Asimismo, Pamela explicó que "sé que ella le escribió a la Dani Aránguiz y le dijo como que tenía que dar una noticia, que le habían comentado algo, pero no estaba segura y que lo dijo. Yo mande a darle un recado a la Carla".

"Alguien le había comentado que yo había estado en una fiesta o en algún lugar con Marcelo Salas, y eso es mentira. Entonces ella dijo eso y yo no tengo mala onda con ella, sé que se equivocó, pero tampoco es para que la lleve a tribunales o me ponga a pelear", manifestó Díaz.

En la misma línea, mencionó que le dijó un recado a Carla: "Para próxima, si miente, yo no voy a tener la misma buena onda que tengo hoy día. no tengo mala onda con ella, si me la encuentro le voy a decir ‘pucha cabezona, para la otra, fíjate bien y eso"

Si bien dejó en claro que no tiene un romance con Marcelo, señaló que "es un gallo súper interesante a mi me cae bien u todo pero hoy día no pretendo estar con alguien" y aseguró que se encuentra soltera desde hace un año, tiempo que coincide con la ruptura con Jean Philippe Cretton.

