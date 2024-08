"Estoy registrada como discapacitada": Actriz de "Harry Potter" atraviesa delicado estado de salud

02 ag. 2024 - 18:50 hrs.

La actriz británica nacionalizada australiana Miriam Margolyes, conocida por muchos debido a su interpretación de la profesora Sprout en la franquicia de películas de "Harry Potter", se encuentra atravesando un delicado momento de salud, por el que incluso recibió una credencial de discapacidad.

Así lo contó la propia Margolyes a la revista inglesa Closer, en la que reveló que sus problemas de salud, estenosis espinal y osteoporosis, diagnosticados en 2023, se agravaron durante los últimos meses, dificultándole la movilidad.

Miriam Margolyes

"Estoy registrada como discapacitada"

"No puedo caminar muy bien y estoy registrada como discapacitada. Utilizo todo tipo de asistencia. Tengo dos bastones y un andador, que son muy aburridos, pero también tengo un scooter de movilidad, el cual es más divertido", reconoció.

La actriz, quien ha hablado en ocasiones anteriores sobre sus problemas de salud, reconoció que en esta oportunidad tiene el miedo de quedarse sin trabajo, y con ello, no poder subsidiar los gastos que hace a diario para mantenerse.

Myriam Margolyes

"Me preocupa no tener suficiente dinero para los cuidadores cuando finalmente quede paralizada, o lo que sea que me pase", aseguró, aunque actualmente tiene diferentes fuentes de ingreso, que vienen de diferentes rubros a los cuales se dedica.

Myriam Margolyes

Por una parte, ya que no ha dejado de actuar, recibe ingresos por la serie de BBC Two que protagoniza llamada "Miriam Margolyes: A New Australian Adventure". Y al igual que otros famosos, la actriz se ha sumado a plataformas donde sus fans le piden saludos.

En Cameo, sus seguidores pueden pedirle saludos personalizados por $120 dólares, en el cual Miriam entrega un mensaje que el mismo fan le solicita. Un negocio lucrativo, ya que en una ocasión reconoció que solo a través de esta plataforma, desde el 2020, ha logrado generar cerca de $438.000 dólares.