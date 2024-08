Florencia Araneda revela cómo se lleva con su hermana Martina: Ahora vivirán en distintos países

02 ag. 2024 - 12:21 hrs.

La joven influencer Florencia Araneda, hija de las figuras de televisión Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, reveló en una conversación exclusiva con Meganoticias.cl cómo se lleva con su hermana mayor, Martina, con quien comparte en el pódcast familiar "Tenemos que hablar".

Ambas se han convertido en influencers, con miles de seguidores en Instagram. ¿Cómo se llevan las dos? Esa fue la pregunta que nos respondió Florencia, revelándonos que las dos tienen una relación que va más allá de la hermandad que las une.

Florencia Araneda

"Es mi mejor amiga"

"Con la Martina me llevo increíblemente bien, creo que con los años hemos ido creando una relación más que de (solo) hermanas, es mi mejor amiga también", respondió de entrada la joven, quien hace algunos días se vino a vivir a Chile de forma independiente.

En esta línea, agregó que "nos contamos todo, cualquier cosa que necesito, necesito saber su opinión, si me pasa algo estamos mucho juntas". Una relación que trasciende a la distancia, ya que Florencia dejó en claro que podría estar llamando todos los días a su hermana para ponerse al día con lo que le pasa a cada una.

Martina Araneda

¿Son de prestarse ropa o artículos personales? Al respecto, Flo nos contó que con su hermana mayor tienen estilos diferentes, aunque no se cierra a que dicha situación pueda ocurrir, siempre y cuando se cumpla una condición.

Martina Araneda

"Mientras me lo pida y me avise, que saque lo que quiera. Yo sé que para el otro lado (sería) lo mismo, pero no pasa mucho porque tenemos estilos diferentes", aseveró la influencer, quien tiene una diferencia de poco más de tres años con Martina.

Cabe precisar que además de Florencia, además de Martina, tiene dos hermanos más que son menores que ella. Vicente, quien actualmente tiene 17 años, y Benjamín, más conocido como "Benji", quien a fines de mayo cumplió 6 años.

Hermanos Araneda-Vacarezza

