Don Omar reveló cuál fue el cáncer que le fue diagnosticado hace algunos meses

01 ag. 2024 - 17:16 hrs.

Fue a mediados de junio cuando el cantante puertorriqueño Don Omar preocupó a sus seguidores de todo el mundo, tras anunciar que había sido diagnosticado de cáncer, sin entregar mayores detalles de esta afección mediante su Instagram.

En una entrevista con la revista People en Español, que dio recientemente, el reggaetonero explicó que el cáncer que tuvo le dio en el riñón, y le fue encontrado solo un mes antes de anunciarlo públicamente, es decir, en mayo de este 2024.

Don Omar

El cáncer de Don Omar

Sobre los síntomas que lo alertaron de que algo andaba mal, señaló que, "me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien". Pese a lo anterior, no quiso ir al médico, sino que tomó medicamentos por su cuenta, para seguir con la gira de conciertos pactada.

Su estado de salud no hizo más que empeorar con el pasar de los días. "Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas súper asustado", reconoció en la conversación.

Don Omar

Dolencias que también se hicieron sentir durante sus espectáculos, ya que al terminarlos sentía todos los malestares. "Venía de hacer mucha actividad física, tengo un show de dos horas en tarima y llevan esfuerzo; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no", añadió.

Don Omar

El 2 de mayo su cuerpo sufrió una fiebre tan alta, que se decidió, primero decirle a su familia que se venía sintiendo mal, y también llamar a su médico. "Ese fue un día sumamente difícil. La temperatura estaba como a 105 grados (Farenheit), tuve que hacer un show a las 12 del mediodía", rememoró.

"Ya no me llamaba Don Omar, ya no me llamaba William, tenía nombre de ‘Roberto Martínez’ porque ya el equipo sabía que algo no estaba bien dentro de mí", indicó. A su llegada al hospital, quienes lo atendieron fueron en su mayoría médicos hispanos, quienes no ocultaron sus malos pronósticos al verle.

"Cada vez que uno de ellos se enteraba que era yo, su cara era de ‘Wow, se va a morir; wow, Don Omar tiene cáncer", aseveró. Finalmente, un mes después le extirparon el riñón que había desarrollado cáncer y hoy se encuentra libre de la enfermedad.

Todo sobre Famosos