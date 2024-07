Fran García-Huidobro revela que atravesó complejo momento personal: "Apagué tele, dormí tres días seguidos"

29 jul. 2024 - 19:00 hrs.

La actriz y conductora de televisión Francisca García-Huidobro se sinceró sobre el complejo momento que atravesó hace algún tiempo, en el cual se enfrentó cara a cara con la depresión y se vio obligada a buscar ayuda.

En conversación con la revista Velvet, la "Dama de Hierro" profundizó sobre su vida personal, revelando que vivió una crisis profunda a mediados del año 2023, que la llevó a replantearse en distintos ámbitos.

Fran García-Huidobro/Instagram

"Apagué tele, dormí tres días seguidos"

Según contó la comunicadora, todo se remonta a 2019, cuando sufrió una falla multsistémica que la tuvo internada de gravedad: "A mí me fallaron todos los órganos y el riñón avisó. Luego de un mes en la UTI, fui al siquiatra, pero después vino la pandemia y no estuve dispuesta a sesiones por Zoom…".

"Seguí hasta que ya no me falló el cuerpo, sino la cabeza; me falló el corazón", reflexionó. En este sentido, enfatizó en que no ocuparse de su salud mental, comenzó a pasarle la cuenta y el año pasado colapsó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Velvet (@revista_velvet)

García-Huidobro comentó: "No soy depresiva, pero comencé a encerrarme en mí misma". Si bien se sentía abrumada por la carga de la casa, el trabajo y la familia, se negó durante mucho tiempo a buscar apoyo profesional.

Fran García-Huidobro/Instagram

"Apagué tele, dormí tres días seguidos. Fue cuando pensé que no me la puedo nomás, y decidí pedir ayuda. Un acto de humildad absoluto, porque tuve que mostrar mi debilidad. Y como soy una privilegiada, fui a una siquiatra y empecé a medicarme", reconoció.

Asimismo, detalló que días después de ese episodio emprendió un viaje en solitario: "Me fui tres semanas a un all inclusive para estar en un lugar donde nadie me conociera ni tuviera una opinión predeterminada sobre mí".

Fran aseguró que esta experiencia tuvo consecuencias positivas en su presente. "Estoy contenta, mi hijo está bien, mis amigos también. Me ha ayudado mucho la terapia con mi siquiatra. Es importante encontrar a alguien que te escuche y que te haga sentir que no eres la única que no se la puede con todo", sostuvo.

"Dejé de tratar de controlar lo que no puedo. E insisto, llegué a esto porque fui capaz de verbalizarlo y de darme cuenta de lo mañosa y quisquillosa que era. Lo sigo siendo, con la diferencia que hoy me quedo callada, me lo banco", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos