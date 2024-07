"Espero que me queden 10 o 20 más": Horst Paulmann confiesa que a sus 89 años aún quiere seguir trabajando

29 jul. 2024 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario alemán-argentino, y posteriormente chileno, Horst Paulmann, reveló que pese a estar cerca de cumplir 90 años, aún quiere seguir trabajando durante unos 10 o 20 años más.

Además, el fundador del holding chileno Cencosud, entregó un mensaje a la juventud sobre la importancia de trabajar y de no tener miedo a hacerlo.

¿Qué dijo Horst Paulmann?

A través de un par de videos publicados en TikTok por “Emprendedor Chile”, el patriarca de la familia Paulmann comenzó señalando que "yo les recomiendo que no hay que tenerle miedo al trabajo. Si uno cree que las cosas se hacen solas, no es así".

“Yo llevo ya 75 años trabajando, empecé a trabajar a los 13 años, e incluso antes todavía, a los 9 años, empecé a trabajar. Llegué a la Argentina a los 13 años y ahí trabajé ya en una empresa de importaciones y exportaciones", aseguró.

Instagram (@emprendedor.chile)

Posteriormente, explicó que en dicha empresa comenzó "a cargo del teléfono y de repartir la correspondencia, y realmente toda mi vida ha sido, lo que es hoy Cencosud. Eso me encanta. Lo lindo que hay es que tengo en total más de 100 mil empleados que trabajan conmigo y todos están contentos, usted los ve aquí con la sonrisa. Si usted tiene a su personal contento, el personal atiende bien a sus clientes".

"Por eso es muy importante que los jóvenes no le tengan miedo al trabajo, yo nunca fui a la universidad, aprendí más que cualquier persona que asistió a la universidad, porque yo tuve (la formación de) una universidad en Argentina. Estuve 25 años en Argentina con inflaciones de hasta 100-300% al año, aprendí muchísimo", puntualizó.

De igual manera, subrayó que “tengan siempre presente, que si no trabajan no van a llegar a ningún lado. Yo solamente quería avanzar y hacer cosas, y a eso llegué, y voy a seguir llegando, estoy ya por cumplir los 90 años, así que yo espero que me queden 10 o 20 más”.

Finalmente, Paulmann reveló que “lo mejor de todo, lo más lindo de todo lo que tengo, es que tengo un hijo de 6 años…”.