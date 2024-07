Fallan en contra de madre que puso recurso contra Worldcoin por escanear iris de su hijo

29 jul. 2024 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un revés judicial fue el que recibió la madre de un adolescente, luego de que presentara un recurso de protección en contra de una empresa norteamericana, Optimistic, anteriormente llamada Worldcoin que recolectó los datos biométricos de su hijo en el Mall Marina Arauco en Viña del Mar, región de Valparaíso.

La madre reclama que la empresa procedió a recolectar los mentados datos a cambio de criptomonedas, a pesar de tratarse de un menor de edad, por lo que no prestó consentimiento real ni informado.

De acuerdo a lo que apunta el Diario Constitucional, después de concretado el hecho fue la propia madre que le advirtió de los eventuales peligros del escaneo de datos biométricos, el adolescente se asustó y borró la aplicación de Worldcoin, llamada "World App".

En ese sentido, se alega que se vulneró la ley 19.628 que tiene relación sobre la protección de la vida privada al no tratarse de un mayor de edad que pueda dar su consentimiento y no informar debidamente del propósito del uso de esos datos.

Imagen referencial / Créditos: ATON

La respuesta de Worldcoin

Dentro de la respuesta de la empresa se desmarcaron de tener alguna vinculación con el hecho, asegurando no tener "tiene ninguna relación con Worldcoin Foundation, organización guardiana de este proyecto y responsable por el procesamiento de la información, sino que sólo presta servicios a la empresa denominada Tools For Humanity Corporation, una empresa domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica ("TFH"), organización que desarrolla y administra la aplicación denominada World App".

A su vez, indicó que" la recurrente (la madre del adolescente) no ha probado haber interpuesto el recurso dentro de plazo, en cuanto no hacen alusión alguna a las fechas en que se habría cometido o llevado a cabo el actuar arbitrario e ilegal por parte de WORLDCOIN- hoy OPTIMISTIC- limitándose únicamente a señalar que este habría ocurrido en las dependencias del Mall Marina Arauco de Viña del Mar. Y no se ha acreditado que el menor utilizó la aplicación".

El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

A pesar de que diferentes entidades como La Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros, se mostraron reacios a las prácticas de Optimistic, el tribunal de alzada rechazó el recurso de protección.

"Efectivamente, no se señala la fecha de ocurrencia del acto en que se funda, lo que impide establecer si se dedujo dentro de plazo legal, considerándose, además, que la situación de marras no es asimilable a aquellas que por persistir la arbitrariedad e ilegalidad reclamada se considera que se mantiene en el tiempo, porque aún de ser así, se ignora la fecha cierta de su ocurrencia y, por lo mismo, de su inicio", dice la deliberación.

"Se desestimará la acción incoada por no cumplirse con las condiciones básicas que la hacen procedente, esto es, por no haberse establecido la existencia del acto que motiva su interposición", agrega.