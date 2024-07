Pamela Díaz revela distante relación con su exmarido Manuel Neira: "No hablo con él hace 16 años"

29 jul. 2024 - 17:28 hrs.

El primer marido de la celebridad chilena, Pamela Díaz, es Manuel Neira. Con el estuvo más de 10 años, y de dicha unión nacieron sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo, quienes se han convertido bajo el alero de su madre en conocidos influencers.

Desde la separación, Pamela Díaz al momento de referirse a Neira lo trata públicamente de "finado", al igual como hace con todos sus ex, y no oculta que el recordado ídolo de Colo Colo la engañó en variadas oportunidades con distintas mujeres.

Foto del matrimonio de Pamela Díaz y Manuel Neira

En 2021, al momento de hablar sobre su separación con un programa de Canal 13, reveló que varios meses antes de comunicarle la decisión a Neira, ella ya tenía en mente la sensación de que se encontraba soltera, solo que no se lo había dicho.

"Todas mis relaciones se terminan como 6 meses antes de tomar la decisión. Yo hago un luto dentro de la relación, que no es normal y hay gente que no lo entiende. Pero cuando yo termino la relación es chao, no hay más", señaló.

Pamela Díaz

Pamela no se habla con Manuel

Recientemente, en su programa "Sin Editar", que grabó con Iván Zamorano, amigo de Manuel Neira, Pamela Díaz se volvió a referir a su primer marido, luego que los dos lo recordaran, aunque cada uno de una forma muy diferente.

Pamela Díaz y Manuel Neira

Lo anterior porque Zamorano recordó con cariño a Neira, pidiéndole a Pamela que no se refiriera como "ex" a Manuel, sino que como su "amigo, hermano. Suena feo mi ex. Es mi amigo, mi hermano", sentenció Iván, quien defendiendo a rajatabla a "Manolito".

Después de unos segundos, Pamela recordó que fue ella quien le presentó María Alberó a Iván. En medio de la anécdota, que incluía a Manuel Neira, lo trató como "el padre de mis hijos", lo que desató las risas de todos los presentes.

Desde detrás de cámaras alguien dijo, "el innombrable", lo que causó sorpresa en Zamorano quien retrucó, "¡cómo el innombrable!". Pamela confirmó ese apodo y dijo, "me llevo pésimo con él (...) no hablo con él hace 16 años".

