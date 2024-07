Daniela Aránguiz muestra el regalo que la hizo emocionarse hasta las lágrimas: "Parece que estoy más vieja"

27 jul. 2024 - 10:16 hrs.

Emocionada hasta las lágrimas. Luego de unas vacaciones en Estados Unidos, la panelista de farándula, Daniela Aránguiz, regresó a Chile y contó a sus 1,1 millones de seguidores de Instagram que recibió una tierna sorpresa.

A mediados de julio, la exchica "Mekano" disfrutó de un viaje familiar junto a sus hijos, Agustina y Jorgito, fruto de su fallido matrimonio con Jorge Valdivia. Según dejó ver en la red social, estuvo en estado de Florida, donde paseó por Miami y el parque temático Disney Magic Kingdom.

Instagram.

A modo de agradecimiento por llevarlos a tierras norteamericanas, los adolescentes le obsequiaron un ramo de rosas a su madre, quien grabó su reacción. "Estoy emocionadísima", manifestó de entrada.

"Miren, lo quiero compartir con ustedes porque son las primeras flores que me sacan lágrimas. Me dio tanta pena, no sé, como que me emocione, parece que estoy más vieja", manifestó Aránguiz en el registro.

Instagram.

En el video, que Daniela musicalizó con la canción del cantante brasileño Thiago Farra, "Mulher Maravilha", se puede apreciar que el regalo lleva una tarjeta con un cariñoso mensaje: "Gracias por el viaje mamá, te amamos infinito".

Daniela Aránguiz/Instagram

La cita de que tuvo Daniela Aránguiz en Miami

Mientras se encontraba fuera de Chile, Daniela subió una serie de imágenes desde el Rosa Sky Rooftop de Miami, en Estados Unidos, un lujoso bar ubicado en la azotea de un edificio, conocido por su espectacular vista.

La figura televisiva jugó al misterio con la descripción de la postal, dejando mucho para la especulación. "Un lugar mágico con una vista hermosa en el piso 22, pero lo más espectacular fue la compañía y el fotógrafo", escribió.

Rápidamente, los periodistas de farándula dieron con el nombre de su acompañante: Gerardo Zavala, expareja de Camila Andrade. Consultada sobre un posible romance, Aránguiz confesó que "hay una relación de amistad, pero yo no te voy a negar que a mí me gusta". Eso sí, señaló que de momento "no ha pasado nada".

Gerardo Zavala

Todo sobre Famosos chilenos