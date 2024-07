Pangal Andrade explicó cuándo quiere ser padre y el tipo de crianza que espera dar: "A la antigua"

23 jul. 2024 - 17:12 hrs.

El chico reality Pangal Andrade reveló recientemente en una sincera conversación las ganas que tiene de convertirse en padre próximamente, y cómo se imagina siéndolo, dando luces de cómo quiere ejercer este rol cuando tenga hijos.

En entrevista con el pódcast "Uno a Uno", el entrevistador elogió a Pangal y le dijo que lo veía "siendo padre", para luego consultarle si él tiene esa misma visión. Al respecto, Andrade le contestó que sí y espera que "luego", ya que no desea ser "papá a los 50".

Pangal Andrade

La paternidad de Pangal

Y es que Pangal Andrade, quien está en pareja con Meli Noto, ya tiene 39 años, y reconoció en la plática que hay cosas que no podrá hacer con su eventual hijo. "No voy a poder hacer las cosas que hago, que me gustaría que mi hijo haga, porque no me da. He hecho mier... mi cuerpo, lo he hecho mier... He estado sin comer semanas".

Luego, pasó a detallar cómo criaría a su retoño, dando una opinión que aseguró podría ser polémica para los tiempos actuales. "No me gusta como crían a los niños (hoy), me gusta la crianza antigua, como me criaron a mí", expresó, sin especificar claramente a qué se refería con "crianza antigua".

Pangal Andrade

"Hoy en día, no sé, si tú le subes la voz al cabro chico, haces algo, hue... ¡te funan!", dijo, pasando luego a él ponerse como ejemplo y comparándose con los niños de hoy. "Antiguamente, nunca se me habría ocurrido levantarle la voz a mi mamá. Hoy en día los pendejos escupen a sus mamás, les pegan, porque (sus papás) no (le) hacen nada, porque 'no, tengo miedo que me pueda acusar'", añadió.

Pangal Andrade

Luego recordó que en una ocasión fue testigo de que una mujer le llamó la atención a un padre, quien se encontraba retando a su hijo por el gran desastre que había dejado en el auto. Este tipo de actos lo ha hecho reflexionar sobre la actualidad en las familias chilenas.

"A mí me gusta la crianza antigua, aunque me funen, me digan lo que quieran. A mí me gusta la antigua. Yo nunca en mi vida le hubiera levantado la mano a mi vieja o hubiera gritado o dicho una grosería a mi mamá. Hoy día los pendejos agarran a grosería a sus viejos", reiteró.

Por otra parte, también determinó que no quiere que sus hijos vivan pegados a la tecnología. "Quiero que mi hijo esté al tanto (de la tecnología), por supuesto, que no se quede atrás, pero mira, el mundo que le ofrezco (refiriéndose al Cajón del Maipo). Quiero que mis hijos sean arraigados a la Tierra porque vamos a volver a esto. Algún día la tecnología se va a acabar", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos