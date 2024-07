"Prefiero ir a comerme un completo": Daniela Aránguiz revela con quién fue su peor cita

19 jul. 2024 - 18:02 hrs.

La panelista de televisión Daniela Aránguiz volvió a sorprender a sus seguidores tras contar una anécdota en la que reveló con quién y cómo fue la peor cita que ha tenido en su vida.

La confesión de Aránguiz se dio a conocer luego de asistir como invitada al nuevo programa digital de entrevistas de Yamila Reyna, trasmitido a través de YouTube.

La peor cita de Daniela Aránguiz

En el espacio, tras ser consultada por su peor cita, Aránguiz rememoró una ocasión en que fue invitada a cenar a un “lujoso restaurante”, pero resultó que la comida era “por canje”.

La exchica Mekano comenzó relatando que “mi peor cita fue un día que voy a comer, me invitaron a cenar y estoy cenando en un lugar súper lindo con alguien con quien estaba saliendo”.

“Súper rico el restaurante y todo. Él me dice 'voy al baño' y la niña trae la cuenta y dice, tienes 100 mil pesos de canje”, explicó.

Tras lo anterior, Aránguiz comenzó a gritar entre risas: "¿Qué? Me estaban usando para hacer canje"; provocando carcajadas en Yamila Reyna.

"Ahí yo dije 'no, no, no'. Eso me bajó todo el libido, o sea, prefiero ir a comerme un completo o a un carrito, pero no por canje", sinceró Aránguiz".

Finalmente, Yamila Reyna le expresó a Aránguiz: "Imagino que no saliste más con ese, ¿o sí?", sin embargo, Aránguiz reconoció que "igual salí. Me metí hasta un reality con él", revelando que el hombre en cuestión corresponde a su exnovio Luis Mateucci.

Ante la declaración de la influencer, Reyna sinceró: "Yo sabía que era Mateucci, lo sabía. Sí, Dios mío, tiene fama ese de cagado".

