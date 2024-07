"Aún no tengo fecha": El proyecto fuera de Chile que Mauricio Medina tuvo que postergar tras la amputación de su pie

12 jul. 2024 - 16:36 hrs.

El comediante nacional Mauricio Medina, más conocido como "El Indio", de Dinamita Show, sufrió la amputación de uno de sus pies en noviembre pasado como consecuencia de la diabetes que padece desde hace años.

A través de redes sociales, Medina ha mostrado avances de su rehabilitación. Hace unas semanas contó a sus seguidores de TikTok que le adaptaron una prótesis ortopédica para que pueda volver a caminar.

Mauricio Medina/Instagram

"Estoy bien, un poco más corto, pero bien", contó a Página 7 con su característico sentido del humor. Asimismo, detalló, que por ahora está caminando con una prótesis, afirmado de un bastón, "pero es mientras me acostumbro".

El proyecto que postergó Mauricio Medina

En diálogo con ese medio, el triunfador del Festival de Viña reveló sus intenciones de dejar Chile para vivir en Brasil, sin embargo, contó que debió postergar este proyecto tras el complejo momento de salud que atravesó en 2023.

Mauricio Medina/TikTok

"Yo me iba a ir a vivir a Brasil y lamentablemente ese año que yo me iba a ir, que fue hace como dos años, murió mi mamá al tiempo, y ahí postergué todo", partió contando.

Mauricio Medina/TikTok

El comediante indicó que "después me pasó lo de la amputación, así que aún no tengo fecha, pero tengo ganas de irme a vivir a Brasil en algún momento. Quizá cuánto más lo voy a postergar, pero me encantaría vivir en Brasil".

Actualmente, Medina sigue ligado al humor y se mantiene activo en la realización de shows. Consultado sobre una posible presentación en eventos masivos, manifestó que "no me molesta ningún festival. Cualquiera, sería un paso importante".

Por ahora se encuentra trabajando en "un espectáculo nuevo, que se llama 'Mala Pata', que es un humor sin cortes". Comentó que su rutina está hecha "con base en mi experiencia, a lo que significa el proceso de la vida para mí, a la mala suerte del chileno. Hay varios detalles, observaciones, que son bien interesantes de escuchar".

Cuando se le preguntó sobre las lecciones aprendidas de su experiencia, bromeó diciendo: "Voy a gastar menos calcetines". Luego, con más seriedad, aseguró: "Lo más valioso es la familia, porque como dicen los viejitos, 'en la cárcel y en el hospital se ven los amigos'".

