"Es injusto": Pamela Díaz salió en defensa de Kaminski tras críticas que ha recibido por separación con Carla Jara

28 jun. 2024 - 19:45 hrs.

Pamela Díaz, "La Fiera", abordó la escandalosa separación entre Francisco Kaminski y Carla Jara en su más reciente "Sin Editar", el programa que tiene en su canal de YouTube, en medio de una entrevista que le estaba realizando a Gonzalo Egas.

Es importante destacar que aún hoy día se discute en medios y redes sociales que la sonada ruptura entre ambos personajes de la televisión habría sido a causa de una supuesta infidelidad del locutor radial con Camila Andrade, quien fue su compañera de trabajo en 2023.

Kaminski y Carla Jara

"Es injusto"

Sobre la intensa crítica que el animador ha enfrentado tanto en medios de comunicación como en redes sociales, "La Fiera" mostró empatía hacia él y además mencionó que este evento había sido lo mejor que le podría haber ocurrido a Carla Jara.

"Pobre cabro, yo encuentro que es injusto, te lo juro, que te ataquen tanto cuando eres infiel. Problema de ellos dos", expresó a modo de defensa, aunque reconoció que la infidelidad es un acto condenable que merece el reproche, aunque no debería afectar a más gente que a sus protagonistas.

Pamela Díaz

En otra línea, aseguró que la separación le vino muy bien a Jara. "Le fueron infiel a la Carla, es lo mejor que le haya pasado en la vida, porque mira cómo está ahora", indicó, pasando luego a detallar cómo es que ve a la exparticipante de "Mekano".

Carla Jara

"(Carla Jara) Está radiante, feliz, tiene promociones por todos lados, entró a un canal, está con un programa, está muy bien con su hijo, está haciendo otro libro. Así todas queremos que nos cag... (engañen)", señaló sin filtros Díaz.

Al cierre, reflexionó que todo lo que vivió la ex "Mekano", "valió la pena, que ahora está en su mejor momento. Qué pena por Kaminski sí, me da lata, pero bueno, más hue..., qué vamos a hacer, ese no es mi problema".

