Enfermera de profesión: ¿Quién es Rosario Bravo, la popular influencer y compañera de pódcast de Daniel Fuenzalida?

El éxito del pódcast de Rosario Bravo y Daniel "Huevo" Fuenzalida ha despertado rumores entre sus seguidores, pues sospechan que podría haber algo más que una amistad entre compañeros de espacio, pese a que ambos tienen pareja.

Un programa del canal Zona Latina se comunicó con Bravo, quien descartó tener un romance con el animador: "La verdad no sé qué puedo explicar sobre algo que no es real. Si hay gente que cree que por ser amiga de alguien, o trabajar con alguien, eso se transforma en una relación más allá, ese no es problema mío", lanzó.

¿Quién es Rosario Bravo?

Rosario Bravo Tetlak es una popular influencer que cuenta con miles de seguidores en Instagram y en TikTok, plataformas donde suele compartir historias de su vida cotidiana, laboral y familiar, y también algunas recomendaciones.

Según contó a Pelle Magazine, tiene 33 años y comenzó a subir videos en 2022, haciéndose viral con su primer video: "Fue como ganar la lotería (…) Nunca pensé que iba a tener tanta exposición, que tanta gente iba a ver mis videos, que la gente se iba a sentir identificada conmigo".

La treintañera destaca por su autenticidad y su estilo desenfadado al momento de grabar sus videos: "Mi contenido es muy espontáneo, grabo en el auto o en mi casa, en pijama, sin maquillaje, nada muy elaborado, pero todo muy espontáneo y muy real, la gente se identifica y así he ido creciendo".

Rosario es enfermera de profesión y se especializó en atención de adultos. Mientras trabajaba en el Hospital San Borja conoció Carlos Caorsi, un cardiólogo 28 años mayor que ella, quien más tarde se convertiría en su esposo.

Junto a Caorsi iniciaron el proyecto Corporación SER, una ONG sin fines de lucro enfocada en brindar atención de salud de calidad a pacientes con enfermedades cardiovasculares que no cuentan con los recursos necesarios.

"Él era un tipo fantástico. Lo único que me complicaba es que él tenía la edad de mis papás. Pero dándole otra vuelta, empecé a verlo simplemente como persona, espiritualmente si se quiere. Yo me olvidé que tenía 60 años", relató hace unos meses a LUN.

Después de cuatro meses de relación, se casaron en octubre de 2019 y al año siguiente se convirtieron en padres del pequeño Salvatore. Carlos es divorciado y tiene otros hijos contemporáneos a Rosario, pero ella insiste en que "la edad es solo un número".

