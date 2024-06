El noble gesto de Leo Caprile tras sufrir un ACV: Donó tratamiento a vecino que padeció misma afección

26 jun. 2024 - 03:51 hrs.

¿Qué pasó?

Hace dos meses el animador de televisión Leonardo "Leo" Caprile, de 64 años de edad, fue internado de urgencia tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV) del que se recuperó satisfactoriamente.

Recientemente, el locutor radial sorprendió a uno de sus vecinos de Curacaví, localidad donde reside, luego de donar un tratamiento a un hombre que padeció la misma afección.

¿Qué dijo Leo Caprile?

Caprile contó en diálogo con Las Últimas Noticias que “dos días después del ACV, me ofrecieron un tratamiento de rehabilitación con electrodos. Consulté con mis médicos, pero me dijeron que yo no iba a necesitar kinesioterapia porque podía mover brazos y piernas, así que lo rechacé”.

Añadió que “por casualidad pregunté cuánto costaba. Sobre cinco millones de pesos, me respondieron. Ahí propuse regalárselo a alguien que de verdad lo necesitara”.

Donación de terapia

El animador detalló que durante su recuperación salió a recorrer el condominio La Aurora de Curacaví, y ahí se topó con Juan Espinoza, un vecino del mismo sector donde reside, quien llamó su atención porque se desplazaba con dificultad.

“Pude darme cuenta de que el señor llevaba cuatro años así. Me dejó descompuesto, al punto de volverme al auto. Lloré pensando de la que me salvé. Me daba vergüenza mirarme a mí y mirarlo a él tan complicado”, relató.

Fue en ese instante en el que se le ocurrió donarle el tratamiento. “Al principio no me creyó mucho, sí me dijo que le interesaba. Nos intercambiamos teléfonos y en un par de días le confirmé el asunto. Ya empezó a ir”, contó.

Los resultados

Caprile agregó que su vecino ya tuvo tres sesiones de este tratamiento y que le produjo “mucha satisfacción poder ayudarlo, porque él no recibió la atención a tiempo. Parece que se demoró cuatro horas. Yo a los 25 minutos ya estaba en una camilla”.

“He descubierto cantidad de gente que ha tenido lo mismo (...) No sé si hacer una fundación o una charla para transmitir mi experiencia y que sirva como prevención”, cerró.

