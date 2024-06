Luky Buzzio revela que fue abusado sexualmente cuando niño por un familiar: "Te jode el resto de tu vida"

25 jun. 2024 - 16:52 hrs.

El recordado comediante Luky Buzzio de "Morandé con Compañía", reveló que durante su infancia fue víctima de abusos sexuales, de parte de un familiar que, escudándose en que lo que él hacía era jugar, le realizaba tocaciones a él y su hermano mayor.

Todo lo contó en un podcast llamado "Historias Asombrosas", en el cual conversaban sobre vivencias que en la infancia son capaces de marcar la vida para siempre. En este sentido, él decidió recordar los crudos episodios que vivió cuando apenas tenía 4 años.

Luky Buzzio

El testimonio de Luky Buzzio

Sobre las malas experiencias que las personas pueden haber tenido en su niñez, Luky dijo que, "siempre sentirás esa piedrita, esa maldita piedrita en el zapato, que quieres caminar, pero te jode y te jode, pero no la encuentras, no la puedes sacar".

Al respecto, aseguró que, "te jode el resto de tu vida haber tenido un problema en tu infancia". Tras lo anterior, pasó a revelar qué fue lo que vivió junto a su hermano cuando los dos eran unos niños en su país natal, Argentina.

Luky Buzzio

"Más o menos tenía 5 o 6 años, mi hermano me lleva 4 años más (...) esto sucedió con un supuesto primo, era el hijo de la hermana de mi abuela, no sé qué carajo de familia es y no me interesa tampoco", expresó, revelando incluso el nombre del que sindica como agresor sexual.

Luky Buzzio

Sobre su modus operandi, explicó que, "él nos llevaba cuando íbamos a visitarlo los domingos con la familia, nos llevaba a jugar y nos llevaba abajo de la cama y hacia sus malabares, esa astucia que tiene esta gente enferma, sus malabares nefastos con nosotros".

El comediante precisó que junto a su hermano nunca hablaron de este asunto cuando niños, por el miedo que tenían de confesar la situación. Ya de adultos fue su hermano quien lo habló con su madre, aunque él no lo hizo con ella.

Sobre lo que significó esto para él, el argentino concluyó diciendo que "crecí con un trauma, pasé una adolescencia terrible. Traté de solucionarlo con una fortaleza que no sé dónde saqué y salí adelante, pero siempre te queda esa cosita".

Si conoces a un menor de edad que esté siendo víctima de vulneración de sus derechos o eres uno de ellos, contacta al Fono Niños, marcando el 147. Por medio de la línea telefónica, personal especializado acogerá tus requerimientos, entregándote orientación y concurriendo al auxilio si corresponde.

Todo sobre Famosos chilenos