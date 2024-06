Daniela Aránguiz arremetió sin filtro contra Claudio Valdivia: "No es bueno aparentar las cosas que no son"

14 jun. 2024 - 18:00 hrs.

Daniela Aránguiz barrió con su excuñado, Claudio Valdivia, a raíz del actuar que tuvo en el reality que estuvo encerrado durante algunas semanas.

A la exesposa de Jorge Valdivia no le cayó para nada bien que Claudio contara en televisión intimidades del fallido matrimonio de su hermano.

Todo sobre Famosos chilenos

Daniela sin filtro contra Claudio

En un programa de TV+, Daniela indicó que Claudio tenía muchas ansias de aparecer en televisión a costa de la mediática separación de Jorge, pese a que se negara a hablar de él.

"Lo primero es que, con todas las declaraciones de Claudio, siento que él está teniendo unas ganas demasiado visibles de aparecer. Porque no es primer comentario. O sea, si yo no quiero hablar de mi hermano, no hablo", dijo de entrada.

Daniela Aránguiz

Luego, continuó diciendo "ya metió al pobre papá en un cahuín dentro del reality, ha hablado de mí, no una vez habló de mí, sino muchas veces habló de mí en el reality. Entonces, gordito, te dedicaste tus dos semanas o el mes que estuviste en el reality a hablar solo de mí".

De forma categórica, le mandó a decir a su excuñado que, "te metieron en ese reality por eso (hablar de los líos de su familia). No por ser Claudio Valdivia".

De izquierda a derecha: Claudio y Jorge Valdivia

"¿Y qué no hablan de las ex? No, pero sí tenían, cuando eran más jóvenes, hartas ganas de compartirse las minas que se agarraban, como Angie Alvarado, como Valentina Roth, y para qué seguir nombrando. Ustedes saben", añadió.

Al cierre, recordó una supuesta conversación que tuvo Claudio en el pasado junto a su madre: "Le dijo, delante mío, 'en las redes sociales y en la prensa hay que hablar puras cosas felices, no hay que contar las cosas tristes'. No es bueno aparentar cosas que no son. Y está bien que cuide al hermano y que cuide al perrito".