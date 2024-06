Condenan a Sebastián Eyzaguirre por maltrato habitual contra expareja: Estará un año bajo supervisión de Gendarmería

14 jun. 2024 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 14 de junio se llevó a cabo la lectura de la sentencia contra el periodista Sebastián Eyzaguirre, quien fue condenado a 300 días de cárcel por maltrato habitual hacia su expareja.

El tribunal, sin embargo, determinó que se sustituyera la pena de privación de libertad, por lo cual el expanelista de CQC quedará bajo supervisión de Gendarmería durante un año, además de la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.

La Fiscal de Género Oriente, María José Sánchez, había solicitado una pena de 540 días de cárcel para Eyzaguirre. "Es bastante satisfactoria (la sentencia), pese a que pareciera que no fuere mucho la cuantía de la pena", destacó la persecutora.

"La verdad es que es un reconocimiento, no solamente a la adhesión de la víctima al proceso y a la circunstancia de que le creyeron y que valoraron su testimonio, sino que también de los testigos que concurrieron a declarar y del trabajo de la Fiscalía que implicó una ardua labor investigativa", explicó.

Orden de alejamiento

Respecto a la orden de alejamiento, Sánchez detalló que Eyzaguirre no solo "no puede concurrir a su domicilio, al lugar donde ella se acerque o donde ella se encuentre, sino que también a no contactarla por ningún medio ni red social".

En este sentido, destacó que se amplió el espectro de la prohibición de acercamiento, pues ahora la medida también incluye a los padres y a las hijas de la afectada.